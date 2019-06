Más voces Locales 02 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Ante los presentes, Graciela Falabella y Pilar Linaza, por Asociación Conciencia, destacaron que, a través de la simulación de debate de la Asamblea de Naciones Unidas, los jóvenes no solo son protagonistas, sino que además se potencian como personas justas y libres, demostrando sus habilidades y solidaridad. "Representando la deliberación de la agenda de ONU sobre las problemáticas más relevantes a nivel mundial, los estudiantes ponen en práctica su creatividad para proponer y desarrollar nuevas soluciones", afirmaron desde la organización no gubernamental.

A su turno, Nicolás Rodríguez, integrante del equipo de trabajo del senador Calvo y coordinador de la propuesta educativa, destacó la predisposición y voluntad de los directivos, docentes y alumnos. “Si bien fue un desafío, porque no existían muchos antecedentes de este tipo de metodologías en la región, gracias al empeño y colaboración de todos le hicimos frente. También ha sido invaluable la colaboración de un equipo de voluntarios de Rafaela y Rosario”, finalizó.