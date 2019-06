Se desarrolló con éxito el primer Modelo de Naciones Unidas Locales 02 de junio de 2019 Redacción Por El primer encuentro de Uniendo Metas – Metodología Modelo Naciones Unidas tuvo a casi 100 chicos simulando una Asamblea anual de Naciones Unidas deliberando sobre los temas más relevantes de la agenda mundial para incorporar habilidades que puedan aplicar en su comunidad.

En la jornada de ayer la ciudad de Rafaela llevó adelante un efusivo inicio de las actividades del programa Uniendo Metas - Jóvenes para el Futuro -, la propuesta educativa que lleva adelante Asociación Conciencia en todo el país y que, gracias a la gestión del senador Alcides Calvo y que suma a Rafaela como la 22ª ciudad sede en la Argentina.

El senador Alcides Calvo junto al intendente de Rafaela Luis Castellano, acompañados de Graciela Falabella, presidenta de la sede Rosario de Asociación Conciencia, y Pilar Linaza, coordinadora nacional del Programa Uniendo Metas, dieron inicio a las actividades que se desarrollan en el Instituto Tecnológico (ITec) de la ciudad, de las que participan más de ochenta estudiantes de 14 escuelas secundarias.

También estuvieron presentes para la ceremonia de apertura el presidente del Concejo Municipal Raúl Bonino, los concejales Evangelina Garrappa y Jorge Muriel, la secretaria de Educación local Mariana Andereggen y presidentes comunales de la región, sumándose a la presencia del presidente de la Fundación ITec Mauricio Rizzotto y su director ejecutivo Ignacio López. Si bien no pudo estar presente, el senador nacional Omar Perotti hizo llegar su acompañamiento a esta propuesta educativa.

El senador Alcides Calvo señaló la importancia de la educación para Rafaela y la región porque es a través de ella que las futuras generaciones podrán trascender. "A través del modelo ONU los jóvenes podrán conocer y adquirir conocimientos en diferentes temas y problemáticas que afectan a las sociedades a nivel mundial, pero también desarrollarán y pondrán en ejercicio su capacidad de interactuar, dialogar, escuchar, ser escuchados y manifestarse, dando valor al concepto de oratoria", afirmó.

Luis Castellano, por su parte, afirmó que "docentes, directivos y alumnos, donando tiempo de su fin de semana porque entienden que hay que debatir temas que tienen que ver con los derechos humanos, ambientales, género, las migraciones y los grandes movimientos humanos. Y lo más importante es que lo estamos haciendo en Rafaela y la región”, destacó y agregó que "estamos en un momento en donde se produce un proceso de desvalorización de la política, donde el compromiso de la palabra no escrita está también desvalorizado, en donde la participación se desvanece en instituciones”, dijo.

A modo de cierre, dijo que “hablamos de la política no solo entendida en el sentido partidario sino en los clubes, instituciones intermedias, culturales. Hablamos de la política en general que puede empeorarnos o mejorarnos si está bien hecha. Entonces que ustedes estén hoy acá es muy valioso”, mencionó.



REPRESENTACIONES

En este primer modelo son representadas Alemania, Australia, Bolivia, Brasil, China, EE.UU., España, Etiopía, Francia, Irak, Israel, Japón, México, Organización Mundial de la Salud, Palestina, Reino Unido, Rusia, Siria, Suecia y Unicef.

Durante el día de ayer, los estudiantes están trabajando sobre tópicos relacionados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como ser Hambre Cero, Derechos de las minorías étnicas y religiosas, y los conflictos armados en Chad, Medio Oriente, Siria y la República Centroafricana.

Desde la organización se agradeció a las escuelas secundarias de Rafaela, Angélica, Bella Italia, Egusquiza, Lehmann y Susana que participan de la iniciativa, así como a todas las instituciones, empresas y particulares que han colaborado para hacer posible esta actividad.

Desde 1994, jóvenes de todo el país participan de este programa que lleva adelante Asociación Conciencia, llegando a más de 10.000 estudiantes en la actualidad.

Recordemos que hoy, con una nutrida agenda, los delegados continuarán con su trabajo en las distintas comisiones, dirigiendo la jornada a su cierre.