Juntos y Cambiemos reclaman "transparencia" en los comicios

Al igual que sucediera en la previa de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) las fuerzas opositoras al Frente Progresista Cívico y Social -tanto Cambiemos como el PJ- le reclamaron en conjunto por la "transparencia" de los comicios Generales del próximo domingo 16, a través de un comunicado.

Ayer, "los partidos políticos citados en el Data Center Santa Fe, a la auditoría del sistema, procedimientos y software que serán utilizados en el cómputo del Escrutinio Provisorio para las elecciones generales del 16 de Junio", sostienen en el parte de prensa y agregan que "los frentes electorales, que participamos en las elecciones generales del próximo 16 de Junio fuimos citados por el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe a la auditoría del sistema, procedimientos y software que serán utilizados en el cómputo del Escrutinio Provisorio, que tuvo lugar en el edificio Data Center Santa Fe".

"Como había sucedido en las elecciones primarias celebradas el 28 de Abril de este año, lamentablemente una vez más no se dio cumplimiento a la ley 11.679 por la cual se establece que: 'El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, estará a cargo de las tareas relacionadas con la recolección, sumatoria, procesamiento, transmisión y difusión de los datos surgidos del escrutinio provisional de mesa; para elecciones provinciales, municipales y comunales. El Sistema dispuesto a tal fin, como así también el software a utilizar deberá estar a disposición de la Justicia Electoral, con una antelación no inferior a 30 días del acto eleccionario'", afirman tanto en Cambiemos con en el PJ.

"En la Auditoría prevista para hoy (por ayer) no se puso a disposición de los partidos todo el software interviniente en el proceso electoral (software soft, teléfonos, tablets, los módulos del ingreso de votos, transmisión, control de fiscales, recuento de votos, publicación de resultados, etc). Lo que se realizó fue una demostración del proceso a realizar, no una auditoría de los sistemas a utilizar", sostienen.

"De esta manera al no contar con el indispensable objeto auditable, no se pudo llevar a cabo lo estipulado en el art. 2 de la mencionada ley que dice: 'El Tribunal Electoral de la Provincia deberá efectuar con los partidos políticos una auditoría al software a utilizarse para el procesamiento y transmisión de datos correspondientes al cómputo del Escrutinio provisorio'”, indican.

"Agrava la situación, -producto de la presentaciones oportunamente formuladas tanto por el Frente “Juntos” y la Alianza "Cambiemos"-, la desobediencia del Poder Ejecutivo a la decisión del Tribunal Electoral de la Provincia (TEP) de fecha 23/4/2019, por la cual se ordenó hacer entrega de los módulos de software a utilizar para las tareas de 'recolección, sumatoria, procesamiento, transmisión, y difusión de los datos surgidos del escrutinio provisional de mesa', incluyendo el 'código fuente' de cada uno de ellos", sostienen y concluyen diciendo: "sin perjuicio de la reiteración de presentaciones al TEP, la actitud del Poder Ejecutivo no varió, encontrándonos hoy nuevamente los santafesinos con la incertidumbre que se cumpla en todo su alcance la garantía que prevé la Constitucional Provincial respecto al escrutinio provisorio".