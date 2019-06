Confirmado: crearon comisiones médicas para Rafaela y Sunchales

El pasado 23 de mayo, se oficializó en el Boletín Oficial de la Nación, la Resolución 34/2019, fechado un día antes y que lleva la firma de Gustavo Darío Morón, el Superintendente de Riesgos del Trabajo de la Nación. Detrás de la formalidad administrativa, se encontraba la concreción de un viejo anhelo para Rafaela, como así también para la vecina localidad de Sunchales: la creación de una comisión médica en estas ciudades.

¿Qué significa esto? La aparición de esta oficina en nuestro terruño permitiría reducir los tiempos de los reclamos laborales, beneficiando no solo a los trabajadores, sino también a las patronales, dado que hasta ahora, se tenía que viajar a Rosario o a Paraná para resolverlos, con toda la incomodidad y lentitud que esto implica. En estas comisiones médicas el empleado, contando con el debido patrocinio letrado, solicita "la determinación del carácter laboral de la contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo". Dicho de otra forma: entre otras funciones, una comisión médica laboral permite determinar los grados de incapacidad de un trabajador, la homologación de acuerdos entre ARTs y damnificados, exámenes preocupacionales, beneficios previsionales, etc.

En la resolución también se crean otras comisiones médicas como así también delegaciones en la Provincia de Santa Fe, las cuales "cumplirán las mismas funciones que las Comisiones Médicas de las cuales dependen y sustanciarán los trámites en las localidades detalladas".

De esta forma, en la resolución se determina que la Comisión Médica Nº 7 de Rosario tiene dos delegaciones (Venado Tuerto y San Lorenzo) y la Nº 40, con asiento en la ciudad de Santa Fe, tiene 3 delegaciones: Reconquista, Rafaela y Sunchales. Se agrega que la "competencia territorial" para nuestras dos localidades son la Circunscripción Judicial Nº 5.

El texto agrega: "además, resulta necesario establecer los asientos donde estarán radicadas las Comisiones Médicas y su Delegación".

¿Por qué en Sunchales? Si bien no hay información oficial, una hipótesis es que en esa localidad tiene sede la mayor aseguradora de riesgos de trabajo del país.



RECLAMO CON MUCHA HISTORIA

En 2015, tanto la Confederación General de los Trabajadores (CGT) local, como el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) habían trabajado de manera conjunta para gestionar ante la Nación la apertura de una oficina en nuestra ciudad. Es así como en agosto del 2015 se había llegado a un acuerdo con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la Municipalidad (iba a ceder un espacio para que inicie el trabajo lo más rápido posible), CCIRR y CGT para que en Rafaela se instale una comisión laboral. Incluso, hubo una licitación del inmueble y concursos por el personal. Pero, lamentablemente, con el cambio de Gobierno, todo se paralizó. De hecho, Pablo Crespo, que había sido seleccionado para quedar a cargo, fue despedido en febrero de 2016.

En el medio, se aprobó en el Congreso Nacional una ley complementaria de las ART, a la cual la Provincia de Santa Fe no adhirió. Es que en la Legislatura no creían conveniente avanzar con esto sin antes tener la certeza de que las comisiones médicas hubieran sido creadas.

En el mientras tanto, en agosto de 2017, a dos años de ese primer acuerdo, el Concejo Municipal (sesionando en la sede del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales) aprobó por unanimidad un reclamo a la Nación para que cree la comisión médica que fuera avalada el pasado 23 de mayo. En aquel momento, Marcelo Lombardo (Secretario General de la SOIVA y Secretario Adjunto de la CGT local) era concejal y le había reclamado a los concejales del PRO que hicieran gestiones. "El reclamo que realicé cayó en saco roto. Nunca tuve una respuesta formal. Me da vergüenza. Si había un cambio de criterio, tendrían que de alguna u otra manera, haberlo informado", sentenció Hugo Menossi en aquella oportunidad. Incluso, admitió tener un "fastidio personal" por este tema.



LITIGIOSIDAD

Los últimos informes estadísticos sobre el sistema de riesgos del trabajo muestran que en Santa Fe hay índices negativos en temáticas relacionadas a la siniestralidad, litigiosidad y alícuotas.

Mientras que a nivel nacional en el 2018 la accidentabilidad bajó un 6%, en Santa Fe se registró sólo una baja del 2,1%; mientras que en CABA, que se encuentra adherida a la ley, el descenso fue del 7,5% interanual.

En cuanto a la litigiosidad del sistema de riesgos del trabajo, en Santa Fe aumentó la cifra en un 3%, a contramano del país donde los juicios laborales tuvieron una reducción del 40% interanual. Si se toman los datos del último cuatrimestre del 2018, el incremento de la litigiosidad fue del 19,4%, en comparación al mismo período del 2017.

En relación al valor de las alícuotas, el panorama es el mismo. En diciembre de 2018 el promedio a nivel país de las alícuotas se ubicó en un 2,8%, en tanto que en Santa Fe el valor de la misma fue del 4,07%.



SATISFACCION EMPRESARIAL

Andrés Ferrero, Presidente del CCIRR, en diálogo con "Algo Dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que "tuvimos algunos contactos previos. El año pasado, la SRT tiene un área de infraestructura y estuvieron por Rafaela tratando de encontrar algunos inmuebles a los fines de instalar la comisión médica, que va a tener la particularidad que este Nodo va a contar con una en Sunchales, también".

"Los inmuebles van a ser modulares, como lo establecieron en otras partes del país. Hubo una solicitud de 'apoyo logístico', con el pedido de un terreno o ver cómo estaba el área industrial para ver si se podía instalar allí inicialmente", dijo Ferrero. ¿Se podría instalar en el sector donde se hizo el SUM y la posta de los bomberos? "Lo estamos analizando, pero nos parece complicado porque allí está establecido un anteproyecto. No estaba previsto esto. Pero veremos. En las próximas semanas tendremos una respuesta", comentó.

"Cualquier trabajador que tiene un incidente de cierta magnitud, tiene que viajar a Rosario para certificar la gravedad del mismo. No solo pensemos en Rafaela: pensemos en los departamentos del Norte, que tienen que viajar hasta Rosario. Estando en 2019, lo lógico es que la atención del empleado esté lo más cercano a su ámbito laboral", indicó.

"Creo que es una buena noticia. Es beneficioso para todo el sistema. Esto está enlazado con el marco de la adhesión de la última modificación de la Ley de ART, donde se preveía este tema. Algunas de las cosas que pensaba el Gobierno Provincial -que no adhirió a los cambios- era quién asumía los costos de estas comisiones médicas. Con esto se destraba uno de los puntos que no ha permitido que se adhiera la Provincia", marcó Ferrero.

"Suponemos que en los próximos meses deberá estar resuelto el tema de la infraestructura como la designación de los profesionales", agregó el empresario.



APERTURA EN SANTA FE

El pasado viernes se inauguró el edificio de la delegación de la SRT en la ciudad de Santa FE. La sede médica, ubicada en Las Heras 2883, atenderá trámites de 8 a 15 y casos de demanda espontánea de 8 a 12.

La provincia actualmente cuenta con una comisión médica situada en Rosario, que atiende el 65% de los reclamos y/o demandas de los trabajadores. Con la apertura de esta nueva sede médica e busca descomprimir los requerimientos concentrados en aquella ciudad y agilizar los tiempos que conlleva iniciar un trámite, además de acercar el Estado al trabajador.