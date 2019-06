El regreso del terror

(Por María Eugenia Capelo). - Un Rolls Royce antiguo e impecable se estaciona frente a la casa de Daniel, un niño de 8 años que se siente solo y vulnerable. Dentro del auto suena una canción navideña. Danny se acerca y al ingresar se encuentra con una montaña de paquetes de regalos. Irresistible propuesta para un niño que a partir de ese momento comenzará su peor pesadilla porque el conductor es Charlie Manx. El destino del viaje es Christmasland, una localidad recreada por su imaginación, donde todos los días es Navidad y se considera ilegal ser infeliz.

El conflicto se generará cuando una adolescente con ciertas habilidades especiales, Vic McQueen (interpretada por Ashleigh Cummings), intente rescatar a estos niños capturados por este villano.

De visita promocional en Buenos Aires, el actor Zachary Quinto dialogó con Teleshow sobre su rol en Nosferatu, que se basa en el libro homónimo de Joe Hill, el hijo de Stephen King.

Quinto viene de formar parte de varias temporadas de American Horror Story en las que interpreta personajes retorcidos e interesantes. También formó parte de la versión fílmica Star Trek, donde interpretó a Spok.



— ¿Por qué creés que el público sigue eligiendo series y películas en las que el terror es el protagonista?



— Creo que la historias de terror generan mucho interés en la gente porque son como un escape de la realidad, les permite huir de un mundo que les genera miedo pero en otro mundo que es manejable y seguro. Remite a lugares internos de la gente que no desea explorar. Por eso creo que es un género que a la audiencia le sigue interesando tanto.



— Y siguiendo este gusto popular por el terror, ¿creés que hay alguna vinculación entre los miedos que tenemos como sociedad ?



— ¡Si! Seguramente. El miedo es una experiencia humana interesante y tiene diferentes niveles. Nos ayuda a manejar, situaciones,y como avanzamos sociedad. Creo que la soledad es una oportunidad para explorarnos internamente. Pero en esta serie los personajes presentan más bien una vulnerabilidad que provoca que Charlie pueda manipularnos. Por ejemplo, Daniel está tan solo y no se siente escuchado o Vicky que está intentando encontrar su lugar en el mundo en un hogar con carencias y violencia.



— La mayoría de las historias de terror remiten a miedos no resueltos de nuestra infancia, en tu caso ¿A qué temías cuando eras pequeño?



— ¡A la oscuridad! Sin dudas, recuerdo cuando mi mamá me pedía que bajara al sótano a buscar algo me daba mucho miedo. Pero logré conquistar ese temor y ahora me llevo bien con la oscuridad.



Más cerca del terror psicológico, Nosferatu invita a explorar esos temores más profundos del ser humano que remite a situaciones muchas veces no resueltas de nuestra vida.