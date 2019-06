Viotti dijo que la visita de Bullrich "fue un apoyo importantísimo" Locales 02 de junio de 2019 Redacción Por El pasado martes la Ministra de Seguridad de la Nación visitó nuestra ciudad para anunciar un logro importante de la Justicia Federal y también, para mostrar su apoyo a José Corral, de cara a la gobernación de Santa Fe y a Leo Viotti, que quiere llegar a la intendencia. Una visita importante para Rafaela pero que a la vez, despertó mucha polémica...

FOTO PRENSA VIOTTI DE RECORRIDA POR LA CIUDAD. Leo Viotti junto a la ministra Bulrrich y el intendente de Santa Fe, José Corral.

Mucho se habló en la semana de la llegada de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno que encabeza Mauricio Macri, a nuestra ciudad. Para Cambiemos fue "una visita de lujo", si se tiene en cuenta el rango de la funcionaria. Para el resto de los partidos políticos "fue política pura". Hasta el intendente Luis Castellano habló de "improvisaciones" en sus redes sociales.

Lo cierto es que para el concejal Leo Viotti, candidato del mismo partido que la Ministra, la visita fue muy importante: "un apoyo" dijo el joven radical, que no dudo en defender lo logrado por el bloque.

"La verdad es que estamos muy contentos. La visita de la ministra Bullrich la veníamos gestionando hace un tiempo largo. Yo había estado con ella en Santa Fe cenando antes y me enteré que junto con los medios, ya que no teníamos acceso a la información de lo que se estaba investigando en la ciudad", expresó Viotti, quien estuvo acompañado por el intendente de la ciudad de Santa Fe y candidato a gobernador por Cambiemos, José Corral.

En ese encuentro que menciona Viotti, se llevó a cabo una especie de reunión política donde el rafaelino le había pedido a la Ministra estar en nuestra ciudad. "Vino a mostrar los resultados de la Gendarmería, ya que en la ciudad de Rafaela se viven situaciones que pensamos que no sucedían y está claro que existen organizaciones pesadas que tienen que ver con trata, pero también sabemos que hay situaciones de droga, narcotráfico y como rafaelinos no estamos exentos a esas cosas que antes veíamos por la tele", expresó en Radio ADN, FM 97.9..

Ante las críticas de los otros partidos (las redes sociales hoy se expresan de una manera muy aguda), el ganador de la interna de Cambiemos soltó que "la gestión la hicimos porque lo creíamos importante ya que es parte del trabajo que se está haciendo a nivel nacional y que debemos mostrar", dijo y a la vez agregó que "está lo malo y lo bueno, y el trabajo que ella realiza a nivel nacional es buenísimo y su compromiso a ayudarnos a armar un plan de seguridad, de calidad y de prevención a nivel local es muy importante y para nosotros como grupo político es una espalda muy grande", mencionó.



EL DESPUES

Luego de pasar por la sede de Gendarmería, Viotti llevó a Bullrich a caminar por la ciudad y hablar con los vecinos, donde según el concejal la recepción fue "muy buena". "Para nosotros su visita fue un apoyo importantísimo, ya que en una semana hemos recibido la visita de dos ministros nacionales", haciendo referencia a la llegada de Andrés Ibarra, secretario de Estado y Modernización.

En tanto, dijo que "Bullrich es una de las Ministras con mayor aceptación por parte de la gente. Y su apoyo a nuestra candidatura es destacada, sobre todo en un tema sensible como es un tema de inseguridad. Nosotros estamos demostrando que estamos trabajando y gestionando, sabiendo que la seguridad será el eje fundamental en el cual vamos a tener que trabajar en el primer tiempo de nuestra gestión para compensar cosas que no se han venido haciendo en los últimos años", expresó.

En referencia a esto, Viotti dijo que "dotar con infraestructura local para la prevención del delito para luego atacar mafias, trabajando coordinadamente, ya que desde el Municipio no se puede hacer, pero sí se puede hacer con las fuerzas de seguridad provincial y nacional, y poder avanzar en estos temas. Lo que Bullrich nos mostró es parte de lo que se debe hacer en Rafaela", dijo el concejal.