San Juan: Uñac va por su reelección Nacionales 02 de junio de 2019 Redacción Por El actual gobernador busca una amplia ventaja de votos sobre la oposición.

SAN JUAN, 2 (NA). - Tras el holgado triunfo que obtuvo en las elecciones primarias, en las que sacó 20 puntos de ventaja, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, intentará hoy repetir esa performance para lograr la reelección y darle una victoria más al peronismo a falta de poco más de un mes para las presidenciales del 11 de agosto.

En las PASO del 31 de marzo, la fórmula del Frente Todos, que integran Uñac y Roberto Gattoni, había obtenido el 52,81% de los votos, frente al 30,57% que cosechó Con Vos, la versión local de Cambiemos, que presentó el binomio Marcelo Orrego–Susana Laciar.

Aunque se da por descontado que el dirigente peronista revalidará su mandato, el centro de todas las miradas estará puesta en la posición política a nivel nacional que pueda adoptar, luego de considerar como una "actitud de grandeza" el hecho de que la senadora nacional Cristina Kirchner haya decidido ir por la Vicepresidencia y no por volver a la Casa Rosada.

"Acá trabajamos para la construcción de un proyecto nacional que incluya a todos los argentinos y la ex presidenta ha dado muestras de ello", señaló el mandatario justicialista durante un acto que encabezó en el último tramo de la campaña.

El pasado viernes, el gobernador cuyano precisó: "Pero si ganamos en Chimbas, y lo digo acá bien fuerte: si construimos en Rawson, en lo que hace a los departamentos, el mejor triunfo de la provincia de San Juan, hemos garantizado el triunfo provincial y nos encaminamos a apoyar desde San Juan un triunfo nacional que tendrá que venir con alguna fórmula que todos conocemos, que no la vamos a anticipar".

Los cuartos oscuros sanjuaninos también tendrán las boletas de San Juan Primero, que postula a Martín Turcumán y Luis Suárez Jofré; Dignidad Ciudadana, con Gustavo Fernández y Federica Mariconda; mientras que Nueva Dirigencia llevará a Marcelo Tejada y Rosa María Roca; Cruzada Renovadora hará lo propio con Nancy Avelín y Jorge Alanis; y el Partido del Trabajo y del Pueblo con Alberto Agüero y Claudia Liquitay.

Según datos del Tribunal Electoral local, en la provincia cuyana hay 557.263 electores habilitados que podrán emitir su sufragio en una de las 1.662 mesas que se habrá en los centros de votación.