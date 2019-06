Basso y otro premio a su excelencia exportadora Suplemento Economía 02 de junio de 2019 Redacción Por El IX Premio a la Excelencia Exportadora se basa en seis categorías. Los organizadores recibieron más de 300 postulaciones. La empresa rafaelina se impuso en "Nuevos mercados" pero también se llevó, al final, el Premio de Oro.

FOTO LA NACION RECONOCIMIENTO. Los ganadores del IX Premio a la Excelencia Exportadora, con José Luis Basso en el centro de la escena.

La empresa rafaelina Basso S.A. sumó un nuevo premio a sus vitrinas por su sólida cultura exportadora que le permite, desde sus plantas fabriles de esta ciudad, proveer a gigantes del sector automotriz como Ferrari o McLaren y también de la industria de maquinaria agrícola como John Deere. Esta semana se entregó en la Ciudad de Buenos Aires el IX Premio a la Excelencia Exportadora, que cada año organizan Banco Galicia y diario La Nación y que comprende seis categorías. La compañía que fabrica válvulas 3 B cosechó el galardón en la categoría "Nuevos Mercados" y luego, al final de la entrega, se adjudicó el "Premio de Oro" que recibió el Ing. José Luis Basso, presidente del Directorio.

"Hay comentarios 'facilistas' como que la devaluación hace más fácil exportar, pero salir al mundo implica desarrollar un producto y abrir mercados. Eso lleva años y requiere estabilidad", expresó el gerente General de Banco Galicia, Fabián Kon, en diálogo con José Del Rio, secretario General de La Nación durante la apertura del acto.

Por su parte, el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, hizo referencia a la necesidad de avanzar en reformas estructurales para dar competitividad a los sectores productivos más allá del tipo de cambio. "Si logramos la estabilidad macro, recuperamos la moneda y la estabilidad, lo que nos da la posibilidad de tener una mirada exportadora y no solamente de un sector", sostuvo en declaraciones reproducidas por La Nación. Asimismo, el funcionario ratificó el compromiso de terminar con las retenciones en diciembre de 2020 -fue una de las quejas de los exportadores rafaelinos durante el reciente CIECEX, tal como se publica en pág. 18-.

Esta nueva edición de "Excelencia Exportadora" recibió más de 300 postulaciones entre febrero y abril que fueron evaluadas por un destacado jurado integrado por Bernardo Kosacoff (Universidad Torcuato Di Tella); Fabián Kon; José Del Rio; Marcelo Elizondo (DNI) -quien precisamente esta semana estuvo en el CIECEX en Rafaela-; Diana Mondino (Ucema) y Enrique Mantilla (Cámara de Exportadores de la República Argentina).

Según publicó La Nación, la entrega de premios comenzó con Agro Industrias Baires, que se destacó en la categoría "Saliendo al mundo", que buscó reconocer a las compañías que están vendiendo sus productos o servicios al exterior por primera vez. La empresa fabrica alimentos balanceados para animales. En 2018 no solo aumentó sus exportaciones en un 80% en volumen con respecto a 2017 sino que además sumó a China y a Nigeria como nuevos mercados.

En tanto, en la categoría "Grandes exportadoras", que premió a empresas más consolidadas que se hayan internacionalizado hace más de dos años, ganó Prodeman, una compañía dedicada a la producción de maní que desde Córdoba envía el 90% de su producto a países como Holanda y Rusia.

Posteriormente, Eriochem y Manuel San Martín obtuvieron el galardón en la categoría "Exportaciones con alto valor agregado e innovación". Eriochem es una empresa farmacéutica ubicada en la ciudad de Paraná que desarrolla y elabora productos genéricos e innovadores, seguros y eficaces para el cuidado de la salud. La firma tiene presencia directa en países como Uruguay, Brasil, México, y Estados Unidos. Mientras que Manuel San Martín se dedica a la fabricación de equipos para la industria del embotellado y exporta a más de 50 países.

Tecnovax, una compañía biofarmacéutica que desarrolla, produce y comercializa vacunas y productos biológicos para sanidad animal y las envía a naciones como Chile y Nueva Zelanda, se quedó con el premio "Proyecto exportador sustentable", que reconoció a las firmas que en su proceso productivo hayan logrado reducir el consumo de energía, papel, agua y todos los insumos que puedan afectar negativamente al medio ambiente o a la salud de la población, según puntualizó La Nación.

En el caso de la categoría "Exportación de servicios basados en el conocimiento", que destacó a empresas exportadoras desarrolladoras de servicios, softwares, apps, asesoramiento o contenido cultural, la galardonada fue intive-FDV. Se trata de una compañía de desarrollo de software que tiene tres oficinas en Buenos Aires, Nueva York y San Francisco donde trabajan 190 empleados.

La última categoría fue "Nuevos mercados", que distinguió con una mención especial a empresas que han logrado incrementar su cantidad de destinos de exportación. En este caso la ganadora fue Basso, una empresa que desde Rafaela fabrica las válvulas que lleva por ejemplo el motor Ferrari. "Nosotros somos del interior del interior, de la Argentina profunda. Exportar no es fácil, por lo que un premio así aumenta las ganas que tenemos de hacer: nosotros somos 5% inspiración y 95% transpiración", dijo su presidente, José Luis Basso de acuerdo a La Nación

Tras la entrega de las menciones, el IX Premio a la Excelencia Exportadora concluyó su edición 2019 con un Premio de Oro que, además de un galardón físico, otorgó a la compañía ganadora un voucher de US$10.000 dólares para asistir a una feria en el exterior, un curso en la Universidad Torcuato Di Tella y una pauta de comunicación en La Nación. Nuevamente Basso fue la ganadora del premio más importante de la noche. "Nuestros 800 obreros trabajan todos los días para entregar válvulas a marcas como Ferrari o McLaren. Tuvimos que salir a buscar trabajo para esas cientos de personas porque en la Argentina no se hacen motores y finalmente hoy el 86% de nuestra producción se exporta", subrayó José Luis Basso con el galardón dorado en sus manos en uno de los salones del Hotel Palacio Duhau - Park Hyatt.