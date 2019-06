Un foro para alentar el comercio exterior Suplemento Economía 02 de junio de 2019 Redacción Por CIECEX 2019

FOTO F64 FERRERO. El titular del CCIRR hizo referencia a la agenda política del sector empresario.

Hace algo más de una semana, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, llamó a "asumir el desafío de transformar a la Argentina en una gran Nación exportadora". "Detrás del círculo vicioso que estamos rompiendo por decisión de los argentinos en 2015, uno de los desafíos que tenemos que lograr es cambiar la mirada por una que nos proyecte hacia adelante y hacia afuera", sostuvo el funcionario nacional.

Al participar del cierre del Foro Argentina Exporta, el ministro coordinador pidió "entender el rol protagónico" que tiene el país, ya que remarcó que "la Argentina tiene todo para jugar en la primera liga mundial de la competitividad, la innovación, la creatividad". "Tenemos que animarnos a dar esa discusión estructural para generar empleo privado y de calidad, entendiendo que no hay ninguna posibilidad de crearlo solamente con el mercado interno", destacó.

El cierre del foro también contó con la presencia del canciller, el santafesino Jorge Faurie, quien aseguró que "hoy el escenario del comercio es el mundo" y puntualizó que "para Argentina, internacionalizarse es fundamental y la exportación es parte de lo que ayuda a lograrlo".

Más allá de estas charlas motivacionales por parte de dos de los funcionarios más importantes del gabinete nacional destinada a los sectores exportadores o a las empresas que planean hacerlo, los sectores productivos tienen un enfoque distinto. Al menos así quedó reflejado durante el reciente Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior que se realizó esta semana en Rafaela con la organización de la Cámara de Comercio Exterior (CACEX) de esta ciudad.

Los discursos en el acto inaugural del evento que se realiza cada dos años fueron un pase de facturas a la esfera pública. Por caso, el presidente de la CACEX, rechazó fuertemente las retenciones sobre exportaciones industriales. "No se puede pensar en el desarrollo del comercio exterior, en un país que cobra impuesto para exportar, como en Argentina", subrayó. Teléfono para Peña.

Por su parte, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Andrés Ferrero, no se quedó atrás con los planteos al advertir que "ningún país del mundo, y ningún país de la región exporta impuestos" y solicitando "un acuerdo que no se reduzca a Nación y Provincia, sino que contemple las necesidades empresarias, ya que no hay país en vías de desarrollo que no tenga un sector exportador fuerte, y necesitamos lograrlo en base a un consenso".

Así, a aquella exhortación de Peña del 24 de mayo último en el Foro Argentina Exporta le respondieron rápidamente desde Rafaela. El Gobierno le exige competitividad a los exportadores, pero le carga los costos con impuestos y les resta, precisamente, competitividad valga la redundancia en este caso.

En medio de la campaña, Ferrero dejó la timidez de lado y aprovechó para pasar más facturas a la política, como su disconformidad con el actual esquema de tasas de financiamiento y su malestar por las demoras para poner en marcha la Aduana Rafaela y adjudicar la obra la obra de pavimentación de la mano sur del acceso al PAER.