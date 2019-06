"El salario no pierde con la inflación" Suplemento Economía 02 de junio de 2019 Redacción Por SEGUN EL MINISTRO DE LA PRODUCCION Y TRABAJO, DANTE SICA

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, sostuvo ayer que "el salario no está perdiendo contra la inflación", mientras aseguró que el programa Ahora 12 es "muy bien visualizado por los consumidores". "Estamos viendo que por lo menos el salario no está perdiendo contra la inflación", subrayó y afirmó: "Hay más o menos seis millones de trabajadores bajo convenio y ya hemos cerrado paritarias con el 50 por ciento".

El funcionario insistió: "En todos los casos hubo alguna recomposición con respecto al año pasado y eso estaba muy atado a la capacidad que tenía cada sector. Tampoco se podía, por recuperar salario, poner en peligro la estabilidad del trabajo".

"En general, hubo algo de recomposición y casi todas las paritarias se firman con cláusula de revisión", remarcó Sica.

Al ser consultado sobre el empleo, puntualizó que está "observando en este trimestre una desaceleración de la caída" en algunos sectores.

"En este trimestre podríamos ver una mejora en la actividad", confió el ministro.

El Gobierno anunció el viernes que bajó del 45% al 20% la tasa nominal anual del Programa Ahora 12 para financiar compras con tarjeta de crédito.

En ese escenario, el funcionario sostuvo: "El Presidente nos había pedido que tratáramos de buscar alguna alternativa para poder dinamizar de nuevo este programa, que es muy bien visualizado por los consumidores".

Destacó que tiene un "impacto especial en actividades vinculadas con calzado y marroquinería" y aseguró que los cambios se aplicaron "por un compromiso que hicieron los bancos".

"Son más de 370 mil comercios los que están adheridos en todo el país", indicó en diálogo con radio Continental.

Además, resaltó que "todos los comercios y marcas convocados estaban entusiasmados porque decían que podían incrementar fuerte las ventas".

"Estaban contando que mucha gente quería comprar, pero como la tasa de interés afectaba a la cuota, no le alcanzaba para una sola cuota", señaló y evaluó que "lo importante es que dura hasta fin de año" el beneficio de las cuotas sin interés.