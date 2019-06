Atlético - Ben Hur se jugará en Villa Rosas

La Policía no terminó de dar el visto bueno y es por esto que Atlético de Rafaela tuvo que ‘salir a buscar cancha’ para afrontar su compromiso de Liga Rafaelina de Fútbol ante Ben Hur. Las garantías de seguridad no estaban dadas para que el puntero reciba al ‘Lobo’ en el Autódromo y es por esto que la ‘Crema’, que tiene tres puntos más que la BH, recibirá al conjunto de barrio Parque en cancha de Peñarol, en Villa Rosas.

Si bien hubo una intención por parte de Atlético, en posponer el cotejo para la próxima semana, con el fin de buscar otro escenario (cancha de 9 de Julio), esto fue desechado ante la cercanía en el día del encuentro.

De esta forma quedó ratificado que la novena fecha del Apertura de Primera A se jugará de manera íntegra este domingo y se darán los siguientes cruces, desde las 15:30 hs (Reservas 14 hs): Dep. Ramona vs. Peñarol (Darío Suárez), Dep. Libertad vs. Dep. Tacural (Claudio González), 9 de Julio vs. Florida (Roberto Franco), Arg. Quilmes vs. Talleres MJ (Leandro Aragno), Brown vs. Sp. Norte (Silvio Ruiz), Atl. Rafaela vs. Ben Hur (Ariel Gorlino), F.C. Estado vs. Unión (Sebastián Garetto).



Las Posiciones: Atlético de Rafaela 21, puntos; 9 de Julio 19; Ben Hur 18; Brown de San Vicente 16; Unión 15; Ferrocarril del Estado 13; Dep. Tacural 10; Sportivo Norte 10; Florida de Clucellas 8; Dep. Libertad 8; Dep. Ramona 8; Argentino Quilmes 5; Peñarol 3; Talleres María Juana 1.