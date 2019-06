Sin invicto pero primeros Deportes 01 de junio de 2019 Redacción Por MUNDIAL SUB-20

FOTO WEB LAMENTO. / Chancalay se lamenta por una chance desperdiciada.

El seleccionado Sub 20 de Argentina perdió 2-1 con Corea del Sur pero de todas maneras logró la clasificación a octavos de final como primera del grupo F. Es que a pesar de terminar con seis puntos como los asiáticos, una mejor diferencia de gol le permitió terminar en la posición de privilegio.

Oh Sehun antes del descanso adelantó a los coreanos, que complicaban en los contragolpes con su potencia y la gran calidad del número 10, Lee Kangin, para manejar la pelota. Y cuando los dirigidos por Fernando Batista, que manejaron la pelota durante la mayor parte del encuentro, querían el empate, llegó el segundo tanto coreano. Cho Youngwook fue el autor.

Con algunas variantes en su once inicial, ya que ya tenía la clasificación asegurada, el conjunto argentino manejó las acciones pero pagó las desatenciones en defensa. Si la derrota se concretaba por tres goles, Argentina hubiera terminado segundo. Pero a dos minutos del final llegó el merecido descuento para asegurar el primer lugar. Cristian Ferreira, el juvenil de River, volvió a demostrar su gran pegada para lo que sería el 2-1 final.

Con seis puntos tras sus victorias ante Portugal (2-0) y Sudáfrica (5-2), el equipo de Fernando Batista cerró la primera fase con una diferencia de +4 entre goles anotados y recibidos, mientras que el combinado asiático, con +1, se quedó a dos goles de desplazar a Argentina del primer puesto.

Ahora, Argentina se medirá con Malí el martes 4 de junio en Bielsko-Biala, a las 15.30 de nuestro país, por los octavos de final.