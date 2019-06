IMEPP: "Con la demora rechazan la participación de las instituciones" Locales 01 de junio de 2019 Redacción Por Amalia Galantti manifestó su malestar por la demora en el Concejo Municipal para la creación del “Instituto de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas”.

La secretaria de Auditoría y Control de Gestión, Amalia Galantti, indicó que "esta certificación sirve porque hay alguien externo, objetivo, de renombre, que nos dice que la forma en que estamos trabajando es la correcta, usando estándares internacionales de calidad".

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), consultada sobre si esto facilitaría acceder a un crédito internacional, "sin dudas que beneficia a la Municipalidad toda. Esto nos permitiría calificar mucho mejor. En cuanto a los créditos internacionales, se exigen instancias de evaluación, que es lo que presentamos al Concejo a través de 'Rafaela Evalúa', que está esperando que sea tratado por el Cuerpo Legislativo", dijo en relación al proyecto de ordenanza para la creación del “Instituto de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas” (IMEPP).

"Creo que los concejales tenían algunas dudas que tenían que hacerme llegar. Todavía no me las han enviado", remarcó. "Creo que hoy están muy concentrados en el corto plazo, pensando en tiempos electorales y no ven a largo plazo el beneficio real que tiene generar un organismo autárquico de monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Y tal vez, ojalá esté equivocada, muchos hablan de generar instancias de participación con las instituciones, de articular y conversar, pero nosotros estamos presentando un proyecto para que estas instituciones tengan un poder real y una incidencia real en la toma de decisiones. Lo que hacen al demorar el tratamiento de la ordenanza es rechazar la participación de las instituciones", sentenció.

"Si lo pensamos en términos políticos, si bien el Ejecutivo es el impulsor de la ordenanza y es el que ha generado toda esta instancia de creación conjunta del proyecto del organismo, se ha corrido del lugar de toma de decisiones, al punto de que en el Consejo Directivo del organismo, no tenemos voto (aunque sí tenemos voz). Lo hemos pedido con mucha humildad y con la confianza en las instituciones de nuestra ciudad", añadió.

¿Podrá tratarse luego de las elecciones? "Quisiera que se pueda avanzar antes. Al proyecto lo elevamos en marzo, lejos de las elecciones. Me podrían haber convocado para sacarse las dudas que tuvieran. Podrían haber convocado a las instituciones. Tenemos el aval del Consejo Universitario, del Consejo Consultivo, de los Sindicatos y el pedido de la Federación de Entidades Vecinales para participar. Pero sabemos que en el Concejo tenemos una mayoría opositora y que manejan los tiempos de esta forma", dijo Galantti.

¿Este certificado recibido haría más fácil de que lo pudiera conseguir el IMEPP, dijo que "sí, porque deja muchas enseñanzas este proceso de dos años con IRAM"..