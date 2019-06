Precandidato detenido por robo

Un precandidato a senador por la provincia de Santa Fe sospechado de haber participado en al menos dos robos violentos fue detenido ayer en la ciudad de Venado Tuerto. Se trata de Juan José "Baudi" Goitea, reciente precandidato a senador por el peronismo por el departamento santafesino de General López, quien fue detenido este viernes a la madrugada en su casa de Venado Tuerto, en la que se secuestraron dos armas de fuego y elementos que lo vincularían a los delitos investigados. Según trascendió en la prensa local, en uno de los robos, la víctima del hecho, un repartidor de lácteos, sufrió un roce de bala en el cráneo. Este viernes durante el allanamiento en la vivienda de Goitea, se encontró, además de las dos armas, la patente de un auto del cual el ex precandidato es titular y que no tenía el vehículo que habría sido usado en los dos hechos.

Los asaltos ocurrieron este miércoles y jueves, en el primero un hombre fue abordado por dos ladrones que le robaron sus pertenencias; y en el segundo, la víctima, que era un repartidor de lácteos, fue abordado por dos delincuentes frente a una distribuidora. A este último, le sustrajeron la recaudación y le dispararon, pero la bala sólo rozó su cabeza y se encuentra fuera de peligro. La detención de Goitea fue confirmada por Darío Chávez, subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad en declaraciones al programa radial "Ricciardino 830" que se emite por La Ocho. "El segundo asalto ocurrió ayer. A las pocas cuadras de donde se produjo este episodio, el Comando Radioeléctrico detuvo la marcha de un auto Peugeot 206. Los policías identifican a su ocupante. Pero hasta ese momento no era más que identificar a una persona que iba en un vehículo que había sido mencionado como de similares características al que se vio en el asalto", relató Chávez. Y siguió: "Pero en la entrevista que empiezan a hacerle al conductor, algo llamó la atención del personal policial. Entonces comienzan a ver mejor el auto y así encuentran una vaina servida. Ante esas sospechas, el fiscal Mauro Blanco ordenó un allanamiento en el domicilio de esta persona y también de otra presunto vinculado". Goitea fue precandidato a senador provincial y su slogan de campaña decía: "Somos la familia del trabajo".