Cristina avisó que no asistirá el lunes al juicio en su contra

BUENOS AIRES, 1 (NA).- La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner avisó ayer a la Justicia que no podrá asistir a la audiencia del juicio en su contra del próximo lunes, en el caso del fraude en la obra pública, porque tiene labor parlamentaria en el Senado de la Nación.

A través de su abogado Carlos Beraldi hizo saber al Tribunal Oral Federal 2 que el 3 de junio tiene una reunión a la que fue convocada por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes.

Ese encuentro de trabajo se dará a las 10:30 del próximo lunes, cuando la tercera audiencia del juicio oral y público fue citada para las 9:30.

En el escrito presentado por su abogado, la ex presidenta acompañó la citación que le cursó el presidente del bloque, aunque no expuso los motivos de la misma.

Días atrás, el Tribunal 2 ante un pedido de la defensa de Cristina Kirchner para no estar presente en las audiencia de debate, le hizo saber a la ex mandataria que en caso de superponerse el desarrollo del juicio con tareas parlamentarias ella estaba eximida de estar presente en la sala de debate.

De esta forma, se prevé que el tribunal la autorice a no estar durante estas audiencias de lectura del requerimiento de elevación a juicio las cuales son de presencia obligatoria.

El lunes se reanudará la tercera audiencia de juicio y se va a continuar con la lectura de los cargos, y también se especula que la misma conlleve un día de juicio más.

Luego del requerimiento de elevación a juicio, el Tribunal dará pie a que las partes presentes "cuestiones preliminares" donde las defensas, tal cual lo han anticipado, harán una catarata de pedidos.

Tras ello, se le dará la posibilidad a los 16 imputados del caso de declarar en indagatoria para lo cual también es obligatoria la presencia de los acusados.

En el juicio son un total de 16 acusados entre quienes están la ex presidenta, Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de obras públicas José López, entre otros, a raíz de la irregularidad en la gran cantidad de licitaciones que se le otorgaron al empresario en materia de obra pública.