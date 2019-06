"Volviendo al pasado nos vamos a autodestruir" Nacionales 01 de junio de 2019 Redacción Por MACRI SE VOLVIO A MOSTRAR CON URTUBEY EN SALTA

FOTO NA BUENA SINTONIA. Macri con Urtubey en Salta.

SALTA, 1 (NA). - El presidente Mauricio Macri compartió ayer un acto con el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, en el que anunció que se retomará el programa "Ahora 12" con una tasa del 20 por ciento anual y, de cara a la campaña electoral advirtió que "volviendo al pasado" el país se va a "autodestruir".

"Algunos creen que volviendo al pasado vamos a encontrar soluciones y yo les digo que volviendo al pasado solamente nos vamos a autodestruir", remarcó Macri en su discurso en la provincia norteña junto al gobernador peronista.

El jefe de Estado admitió que hubo "necesidades de consumo" que los argentinos tuvieron que "postergar en el último año y medio" y, en ese marco, anunció el regreso del programa "Ahora 12" con una tasa del 20 por ciento anual -ver pág. 5-.

"En todos los lugares estamos construyendo las bases, los cimientos sobre los que vamos a crecer por muchos años", sostuvo el Presidente.

Al visitar una obra ferroviaria del Belgrano Cargas en Salta, Macri indicó que "por primera vez en la historia" de esa línea los trenes transportaron "cien vagones", y enfatizó que esa obra "significa mucho más trabajo que va a salir del norte hacia el resto del país y el mundo".

"Donde haya carga y trabajo, el ferrocarril va a llegar. Es una pieza fundamental porque acerca a los argentinos con otros argentinos. No es normal que no cuidemos la infraestructura ferroviaria en nuestro país. La pérdida de producción y de oportunidades en el Norte fue enorme. Perdimos mercados, empleo y desarrollo por la falta del ferrocarril", agregó.

La obra en cuestión implica la recuperación del ramal C8 que atraviesa las provincias de Salta, Tucumán y Santiago del Estero, en el marco de un proyecto que incluye la renovación, por primera vez, de 1800 kilómetros de vías en la región, informó Presidencia.

En tanto, el gobernador Urtubey agradeció la obra del Belgrano cargas y destacó "la decisión política de que esto se pueda hacer".

Contando este acto, Macri y Urtubey mantuvieron tres encuentros en el lapso de una semana, lo cual alimentó rumores de un posible ofrecimiento al salteño para completar la fórmula de Cambiemos como postulante a la Vicepresidencia.

No obstante, el gobernador de Salta aseguró que "existen cero chances" de que sea compañero de fórmula de Macri y confirmó su pertenencia a Alternativa Federal y su candidatura presidencial por ese espacio peronista no kirchnerista.