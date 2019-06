Stornelli no fue al quinto llamado a indagatoria Nacionales 01 de junio de 2019 Redacción Por Por la causa de extorsión y espionaje que está a cargo del juez Ramos Padilla.

BUENOS AIRES, 1 (NA).- El fiscal federal Carlos Stornelli faltó ayer al quinto llamado a indagatoria que dispuso el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien lo acusa de ser parte de la asociación ilícita dedicada a la extorsión y espionaje, por la cual está detenido el falso abogado Marcelo D ´Alessio.

Stornelli, tal cual se preveía, faltó a este nuevo llamado a indagatoria que cursó el juez Ramos Padilla, quien insiste por esta situación a que el jefe de los fiscales, el Procurador General de la Nación Eduardo Casal, disponga iniciarle a aquel el proceso de juicio político.

El fiscal de la Capital Federal y quien interviene en la causa de los cuadernos con el pago de sobornos que declaró el chofer Oscar Centeno ya había dejado trascender que no se iba a presentar en Dolores, pese a que en las últimas semanas la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó sus pedidos de incompetencia contra Ramos Padilla así como de recusación que hizo contra éste.

Días atrás, la Cámara Federal de Mar Del Plata confirmó la declaración en rebeldía de Stornelli, por no presentarse, e instó al juez Ramos Padilla a que solicite el desafuero de aquel al Procurador Casal.

Casal sólo inició un sumario administrativo que tendrá un plazo de 60 días para elaborar las conclusiones a cargo de un sumariante fiscal, pero nada hizo respecto al pedido de desafuero que le pidió el juez Ramos Padilla.

Por lo pronto, el próximo 4 de junio el Procurador Casal está citado por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público para dar las explicaciones por las cinco veces que Stornelli no se presentó a declarar en dolores.

Mientras tanto, la causa con más de 15 imputados avanza y la próxima semana fueron citados para ampliar sus indagatorias los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal De Gastaldi, así como el ex agente de inteligencia Rolando Barreiro.

Además, para el lunes el juez citó como testigo al ex titular de la Aduana José Gómez Centurión, pues éste aparece como víctima de las tareas de espionaje por parte de D’Alessio. Según fuentes judiciales informaron a NA, en documentación y equipos informáticos de D´Alessio aparecían informes sobre seguimientos a Gómez Centurión tanto de su actividad funcional como personal.



D'ALESSIO

Por otra parte, el juez Ramos Padilla citó a una ampliación de indagatoria al detenido falso abogado Marcelo D'Alessio, por su presunta participación en una maniobra de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales. El magistrado dispuso que D'Alessio sea trasladado el 11 de junio desde el penal de Ezeiza al juzgado de Dolores, a fin de ser indagarlo sobre supuestas maniobras de lavado de dinero, investigadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Las presuntas maniobras de lavado fueron descubiertas a partir de documentos y diálogos encontrados en el teléfono de D'Alessio, en los que se habla de la obtención de una licencia para efectuar operaciones offshore utilizando como base para ello una filial del Foreign Forance Bank en Anoujan, Islas Comores, añadieron las fuentes.

La imputación contra D'Alessio, recordaron, es por “haber tomado parte de una asociación delictiva” organizada “con división de roles específicos y de manera estable en el tiempo, al menos desde el 20 de marzo al 11 de diciembre de 2018”.