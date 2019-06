Rechazar la vuelta del PJ Nacionales 01 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El periódico británico Financial Time publicó una editorial en la que consideró que "los argentinos deben rechazar el regreso del peronismo" en las elecciones de este año y no deberían dejarse engañar por la imagen "más moderada" que muestra la ex presidenta Cristina Kirchner, en especial luego de confirmar su postulación a vicepresidenta en una fórmula encabezada por Alberto Fernández.

El Financial Times evaluó que la gestión del presidente Mauricio Macri provocó una "caída abrupta del nivel de vida" de la población, aunque destacó que a largo plazo su plan está "encaminado a generar ganancias económicas".