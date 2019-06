De vampiro a murciélago Sociales 01 de junio de 2019 Redacción Por ROBERT PATTINSON

LOS ANGELES, 1 (AFP-NA). - Robert Pattinson, que protagonizó la saga Crepúsculo, está en negociaciones para interpretar a Batman en una nueva película de Warner que saldrá en 2021.

"Puedo confirmar que estamos en negociaciones", dijo a la AFP una portavoz del estudio.

El sitio especializado Variety da por hecha la contratación del actor de 33 años, que vestirá la capa y máscara del Caballero de la noche en una película que se titulará "The Batman" y será dirigida por Matt Reeves, responsable de dos secuelas de "El planeta de los simios".

El actor Nicholas Hoult también estaba siendo considerado para el papel, indicó el medio.

La filmación debe comenzar este verano boreal y el estreno se espera que se estrene en junio de 2021.

Pattinson, que alcanzó la fama como el vampiro adolescente Edward Cullen en la saga "Twilight", se ha enfocado en los últimos años en hacer cine independiente.

Protagonizó recientemente el filme de ciencia ficción "High Life", del director francés Claire Denis y que fue aclamado por la crítica.

También trabajó en "The Lighthouse", una oscura fantasía de terror que también tuvo buena acogida en el festival de Cannes.

Como Batman, Pattinson reemplazará a Ben Affleck, que se retiró del rol de Bruce Wayne en 2016 en la película "Batman vs.

Superman: el origen de la justicia" y "Liga de la justicia" de 2017.