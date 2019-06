El Gobierno Provincial entregó aportes a deportistas Deportes 01 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Desarrollo Deportivo del Ministerio de Desarrollo Social, entregó aportes económicos por una suma total de $ 6.070.000 a 101 deportistas y entrenadores para acompañar su preparación de cara a los Juegos Panamericanos, Parapanamericanos de Lima 2019, Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. La entrega se realizó en el marco del programa Santa Fe Más Deporte, donde también se premió a quienes estuvieron presentes en los Juegos Suramericanos de Playa y los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Durante el encuentro, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, destacó que “el acompañamiento que hacemos desde la provincia busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio que realizan los deportista en su entrega y pasión por ser los mejores en el deporte que practican, así como a sus familias que los acompañan en todos los momentos, desde los más duros a los más exitosos”. “Nuestro compromiso es el de ratificar una política pública que prioriza el desarrollo deportivo y da importancia a las instituciones como los clubes, las asociaciones, federaciones que a través de las diferentes disciplinas, fomentan la actividad física y, fundamentalmente, dan el ejemplo con el trabajo en equipo”, agregó.

“En esta coyuntura, en la que hay cierta incertidumbre, la mejor manera de trabajar en el deporte es con políticas públicas claras y que el deporte sea una política de Estado más allá de todos los conflictos. Por eso lo más importante es estar cerca, mirarnos a la cara y saber qué estamos haciendo en cada uno de los lugares”, concluyó el ministro.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catan, expresó que “acompañamos a los deportistas de elite para competencias internacionales y más en estos tiempo difíciles, pero el rol del gobierno provincial es el desarrollo deportivo, acompañar a quienes comienzan el camino del alto rendimiento para que cada vez sean más los que se proyectan al máximo nivel. En 2018, con esta categoría de becas que alcanza a campeones y subcampeones nacionales, apoyamos a más de 500 deportistas y entrenadores, los cuales fueron postulados por asociaciones y federaciones provinciales en base al mérito deportivo”.

“Un claro ejemplo de política pública para el desarrollo deportivo es Santa Fe Juega, que esta edición tiene a 190 mil niñas, niños y jóvenes haciendo deporte y actividad física. De acá saldrán los futuros representantes de esta provincia y el país”.

Además, el funcionario explicó que “en disciplinas como el atletismo, si el Estado no lo promueve o no lo desarrolla, sería muy difícil contar las experiencias de Yanina Martínez y Julio Nobile, por nombrar sólo a dos deportistas de un programa que tiene participantes en más de 300 localidades”.

Los aportes se hicieron efectivos en dos encuentros, el primero fue este lunes en el Club de Regatas Rosario y el segundo tuvo lugar este martes en la sede de la Secretaría de Desarrollo Deportivo de la ciudad de Santa Fe.



LOS DEPORTISTAS

El nadador Federico Grabich resaltó que “es una de las provincias que mejor beca tiene en el país y por suerte hace muchos años que la recibo. Es una gran alegría y una enorme ayuda en este camino de preparación de cara a Lima y Tokio”.

Por su parte, el gimnasta Federico Molinari explicó que “es muy importante la ayuda de la provincia y las diferentes entidades que apoyan el deporte, porque no es fácil mantenerse en el alto rendimiento y sobre todo siendo amateur. Estamos muy contentos porque se vienen los panamericanos y es un apoyo importante para hacer una buena preparación”.

Finalmente, el judoca Facundo de Lucía expresó que “es una gran ayuda para solventar viajes o distintos gastos que tenemos los deportistas en nuestra vida cotidiana como la nutrición o el gimnasio”.

Los Juegos Panamericanos serán del 26 de julio al 11 de agosto con la participación de los 41 países de América en 39 deportes. Los Parapanamericanos comenzarán el 23 de agosto y finalizarán el 1 de septiembre, con 33 países y 23 deportes. Ambos eventos servirán de clasificación para los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Los deportistas y entrenadores que recibieron la beca del programa Santa Fe Más Deportes se desempeñan en las siguientes disciplinas: Atletismo, Atletismo Adaptado, Básquet, Básquet Adaptado, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Ciclismo Adaptado, Equitación, Esquí Náutico, Fisicoculturismo, Fútbol Adaptado, Fútbol de Playa, Gimnasia Deportiva, Hockey, Judo, Nado Sincronizado, Natación, Natación Adaptada, Levantamiento Olímpico, Patín Artístico, Remo, Rugby Adaptado, Rugby de Playa, Squash, Stand Up Paddle, Taekwondo, Tenis de Playa, Tiro, Vela y Vóley de Playa.