El municipio firmó un convenio con Quilmes

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD IMPORTANTE./ El intendente Castellano durante su visita al Club de barrio Italia.

El intendente Luis Castellano y el presidente del club Atlético Argentino Quilmes, Marcelo Levrino, firmaron un convenio por la entrega de materiales que realizó el municipio para la construcción de una serie de obras en el terreno que la institución deportiva tiene en barrio Mora. Dicho aporte posibilitará la construcción un vestuario y dos baños, en tanto que el club se ocupará de la mano de obra.

La ocasión resultó propicia para recorrer las obras que están en marcha en el estadio Agustín Giuliani de barrio Italia, e interiorizarse sobre los proyectos que tiene el club para seguir creciendo. Recordemos que dicho predio se ubica entre las calles Geuna, Buffa, Romitelli y Arias y fue cedida por 10 años, en el 2018, en el marco de los festejos por los 102 años de vida de la entidad deportiva.

El predio cuenta con 143 metros por 95 metros, para que puedan practicar las categorías infantiles e inferiores. Esta ubicación resulta estratégica para el desarrollo y crecimiento de la institución y del barrio en los años venideros. Es una zona con alto potencial de crecimiento demográfico, de familias jóvenes, con hijos e hijas que podrán desarrollar disciplinas deportivas, de servicio y culturales.

El Intendente destacó el trabajo que realizó la Comisión Directiva durante los últimos tres años, manifestando su apoyo al club.

"Venimos trabajando muy bien con el Club Quilmes. Estamos con muchos desafíos por delante, es un club que tiene un grupo de dirigentes muy serio, que le ponen el corazón y la vida al club y eso para la ciudad es muy bueno y le viene muy bien porque mientras los clubes están bien, mejor va estar el fútbol de Rafaela", expresó Luis Castellano.

"El fútbol es un deporte que aglutina mucho a los chicos y, en ese horario que salen de la escuela, que puedan tener un lugar donde estar y no quedarse en la calle dando vueltas, es fundamental. Y brindarles una copa de leche, una media luna, o darle un plato de comida, es lo que a veces se necesita", señaló.

También relató: "Yo fui jugador de fútbol, a mí me apasiona este deporte pero lo aprendí a ver como un contenedor social, como un lugar que ayuda mucho a salir de la droga, de la calle y es ahí donde estamos trabajando, además de los clubes, en escuelitas deportivas porque hay chicos que no llegan al club porque no pueden pagar una cuota deportiva. Por eso estamos trabajando con 16 escuelitas barriales, que son un semillero para los clubes".