Tempranito por otro triunfo

Jaguares visitará hoy a las 6.40 a Reds en Brisbane en lo que será el último duelo de esta gira por Oceanía en el marco del Súper Rugby. Luego volverá a Argentina para afrontar los últimos dos partidos de la temporada regular. La franquicia nacional podrá clasificar a Playoffs si gana con bonus y Lions no le gana a Stormers o los mismos no empatan. Por su parte, la actualidad de Reds es muy diferente ya que el conjunto australiano se encuentra anteúltimo en la tabla general.

Como se anunciara ayer, Gonzalo Quesada dispondrá de nueve cambios con respecto al elenco que derrotó a Waratahs. En este partido el rafaelino Mayco Vivas volverá al banco de suplentes, con el número 17.

Estas son las formaciones: Reds: 15 Bryce Hegarty, 14 Jock Campbell, 13 Chris Feauai-Sautia, 12 Samu Kerevi (c), 11 Filipo Daugunu, 10 Matt McGahan, 9 Tate McDermott, 8 Scott Higginbotham, 7 Liam Wright, 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 JP Smith.

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Ruan Smith, 18 Gav Luka, 19 Harry Hockings, 20 Adam Korczyk, 21 Scott Malolua, 22 Duncan Paia’aua, 23 Hamish Stewart.

Jaguares: 1-Nahuel Tetaz, 2-Agustín Creevy, 3-Lucio Sordoni, 4-Lucas Paulos, 5-Tomás Lavanini, 6-Guido Petti, 7-Tomás Lezana, 8-Javier Ortega Desio, 9-Felipe Ezcurra, 10-Joaquín Díaz Bonilla, 11-Ramiro Moyano, 12-Matías Orlando, 13-Matías Moroni, 14-Santiago Carreras, 15-Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16-Julián Montoya, 17-Mayco Vivas, 18-Enrique Pieretto, 19-Marcos Kremer, 20-Juan Manuel Leguizamón, 21-Pablo Matera, 22-Tomás Cubelli, 23-Jerónimo De la fuente.

Estadio: Suncorp Stadium, Brisbane. Kick-off: 6.30 (En vivo por ESPN2).