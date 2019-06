Hockey: CRAR frente a Universitario Deportes 01 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este sábado se disputará la sexta y penúltima fecha del torneo de la Copa de Plata del Dos Orillas damas. En el sintético local, CRAR recibirá a Universitario de Santa Fe en toda la tira de categorías, con estos horarios: a las 9 Sub 14, a las 10 Sub 16, 11.15 Sub 12, 12.15 infantiles, 13.30 Sub 18, 15 Reserva y 16.30 primera división.

En la categoría principal el equipo rafaelino es el líder con 11 puntos (3 victorias y 2 empates), mientras que UNI tiene 4 puntos (1 triunfo, 1 empate y 3 derrotas). También el Verde está puntero (compartido con Alma Juniors) en Sub 18, con 13 puntos.



POR LA FOSH

El domingo se jugará la quinta fecha del torneo de Damas A zona Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino. Los partidos en primera división serán: a las 10.45 Atlético Rafaela vs. Juventud de Humboldt y 9 de Julio de Rafaela vs. Sportivo Norte. A las 15 Atlético San Jorge vs. Dep. Bella Italia; y a las 15.45 Moreno de Lehmann vs. Sarmiento de Humboldt.