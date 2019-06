Por la segunda victoria

Este sábado se disputará la tercera fecha de la Zona Reubicación del Torneo Regional del Litoral. El Círculo Rafaelino de Rugby será visitante, midiéndose en Rosario ante Los Caranchos a partir de las 16 con el arbitraje de Emiliano Coll. En pre-reserva, a las 12.45 jugarán con árbitro a designar y a las 14.15 en reserva dirigirá Agustín Suárez.

El elenco rafaelino viene de obtener su primer triunfo como local ante Alma Juniors de Esperanza e intentará prolongar este momento ante un rival que viene de imponerse a Provincial como visitante, y que reúne 8 puntos en la tabla, motivo por el cual es una buena oportunidad para seguir subiendo por parte de la escuadra dirigida por Cristian Martino.

La formación para este sábado será con: 1- Jonatan Viotti, 2- Martín Zegaib y 3- Andrés Passerini; 4- Mariano Ferrero y 5- Federico Davicino; 6- Juan Pablo Imvinkelried, 7- Manuel Mandrile y 8- Facundo Aimo; 9- Ricardo Brown y 10- Pablo Villar (c); 11- Mateo Villar, 12- José Williner, 13- Guillermo Brown, 14- Juan Nicolás Imvinkelried; 15- Santiago Kerstens.

Los demás partidos de la fecha son los siguientes: Universitario de Santa Fe vs. Tilcara, Carlos Poggi; Logaritmo vs. Provincial, Mauro Rivera; Alma Juniors de Esperanza vs.Universitario de Rosario, Marcos Piñeiro; y La Salle vs. Pampas de Rufino, Antonio Mendoza.

Posiciones: Universitario de Rosario 10 puntos; Tilcara 9; Los Caranchos 8; Universitario de Santa Fe 6; La Salle y CRAR 5; Logaritmo y Alma Juniors 1; Los Pampas 0.



JUVENILES

Este sábado se jugará la tercera fecha del torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan las Uniones Santafesina y Entrerriana. CRAR recibirá a Universitario de Santa Fe en los siguientes horarios: 12 horas M-15 (Jorge Gonzalez) y M-16 (Carlos Huber); a las 13.30 en M-17 (Franco Merlino) y a las 15 M-19 (Jorge Gonzalez).