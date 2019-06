Presentan un material sobre trolls, bots y cuentas falsas

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe presentó un nuevo material de difusión, para medios de comunicación tradicionales y redes sociales, sobre usuarios identificados comúnmente como trolls, bots y cuentas falsas.

El acto de presentación se realizó el martes, en la sede Santa Fe, y este viernes en la sede Rosario de la Defensoría del Pueblo, y fue acompañado por una conferencia de prensa del defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, ante los medios presentes. Además, el spot tendrá difusión masiva a través de medios tradicionales de comunicación y redes sociales.

El defensor explicó que “se trata de una segunda pieza, que continúa a la de noticias falsas, y está referida a los trolls, bots y cuentas falsas que se utilizan para difundir noticias de personas que no son quienes verdaderamente las emiten; que se caracterizan por descalificar, agredir y desviar los contenidos con el fin claro de desinformar o imponer agenda. Entendemos que lo que hoy presentamos es un aporte para que el ciudadano esté alerta ante informaciones muy sensibles y pueda dilucidar si se trata de algo veraz”.

“El anterior material tuvo un importante número de visualizaciones favorecido por la colaboración recibida de parte de los medios de comunicación, a quienes les agradecemos. La Defensoría del Pueblo es una institución pública que no persigue ningún fin económico y que por el contrario busca contribuir a que los ciudadanos tengan derecho a una información verdadera, por lo que las dos piezas están a disposición de quienes la quieran difundir”, continuó.

“En tiempos electorales, cuando elegimos quienes conducirán las instituciones, de una ciudad, de una provincia o un país, es importante estar nutridos de informaciones verdaderas y no de noticias falsas o cuentas falsas, que proliferan en esas circunstancias”, concluyó.



TROLLS, BOTS Y

CUENTAS FALSAS

• Los trolls, bots y cuentas falsas son técnicas de manipulación de la opinión pública que se realizan a través de las redes sociales. Al igual que las noticias falsas o fake news, aumentan significativamente durante una campaña electoral.

• Los trolls, bots y cuentas falsas son usuarios creados con el propósito de publicar comentarios negativos, generar temas y tratar de imponerlos en la conversación. Buscan cambiar la agenda del día y procuran que su mensaje llegue a los medios de comunicación.

• El troll es una cuenta, que puede usar o no su identidad verdadera, que publica mensajes agresivos, violentos o despectivos con el objetivo de descalificar a quienes piensan distinto y tratar de desviar la conversación.

• La palabra bot viene de robot. Es una cuenta que está total o parcialmente automatizada, de manera que en cuestión de minutos pueden generar cientos de tweets, retweets o favoritos.

• Las cuentas falsas son aquellas que se hacen pasar por otra persona. Pueden ser en homenaje a alguien, una estrategia para ganar seguidores con personas famosas, o una parodia de una cuenta original.



TIPS PARA EVITAR

CAER EN SU ESTRATEGIA

Algunos de los tips brindados por la defensoría para evitar caer víctima de la estrategia del accionar de las cuentas falsas, los trolls y bots son los siguientes:

• Prestar atención al nombre del usuario. Por lo general, algunas cuentas bot tienen nombres donde se mezclan letras y números ya que son creados automáticamente por un programa.

• Revisar perfil y su actividad. Normalmente hay datos: un lugar, una biografía, una foto, una descripción y se puede ver cómo es la actividad de esa cuenta en la redes.

• Tener cuidado con supuestas cuentas de famosos. Twitter da la opción de la “cuenta verificada” para personalidades de alto perfil social.