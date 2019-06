El Jefe de Gabinete realizó un balance de la gestión en el Concejo Municipal

Este viernes, en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, que se extendió durante tres horas, el jefe de Gabinete del municipio, Marcos Corach, acompañado de funcionarios de diversas áreas municipales, realizaron un balance de la gestión del intendente Luis Castellano desde comienzos de año hasta el momento, y respondieron a las diversas preguntas formuladas por los ediles.

Al finalizar la exposición, Corach evaluó: “Me voy muy conforme, fue una sesión ordenada, estuvimos durante tres horas para dar respuesta a todos los interrogantes”. Los temas tratados fueron sobre servicios públicos, obra pública, gobierno y ciudadanía, vivienda e Instituto para el Desarrollo Sustentable.

En este sentido, contó: “Traje como propuesta de trabajo las políticas anticíclicas que estamos llevando adelante desde la gestión municipal, que básicamente tratan de menguar los efectos negativos de la crisis que hoy que afecta a todo el país y cuáles son las acciones desarrolladas por el Estado local para palearla”.

También hizo referencia a que todas estas decisiones están respaldadas por datos concretos que determina el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL): “Trabajamos con datos que construye el ICEDeL y a partir de ahí tomamos decisiones respecto a las evidencias en términos de capacitaciones, empleo, todos los programas para el desarrollo económico, obra pública, vivienda, servicios”.

“Frente a las crisis económicas, los gobiernos pueden tomar diversas alternativas. Nosotros hemos definido tomar un camino diferente al que ha definido tomar el gobierno nacional, consistente con nuestras convicciones y nuestras ideas de gobierno: nuestras políticas públicas apuntan a contrarrestar los efectos que esta crisis tiene sobre la vida de cada ciudadano, principalmente de quienes componen los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, señaló.

Asimismo, manifestó que “como también soy Secretario de Desarrollo Económico, expuse sobre lo que estamos haciendo con el programa Rafaela Emprende, Rafaela Impulsa, Mi negocio mi barrio. Entendimos que era oportuno hablar de esto, es parte de todo lo que hacemos en la gestión. El tiempo que tenemos para exponer es limitado, por eso quisimos que los concejales salven sus dudas con otras preguntas específicas sobre cada tema, es por eso que me acompañaron otros funcionarios”.



OBRA PÚBLICA

Un tema en el cual se realizaron reiteradas consultas fue la obra pública. El secretario de dicha área, Luis Ambort fue en encargado de dar respuesta a cada una de ellas.Al ser consultado por el entubado de calle Woodgate, el funcionario contestó: “Hemos presentado las explicaciones en el Concejo sobre el proyecto técnico - profesional del estudio, y las fundamentos de por qué se ejecutó un entubado de esas características y diámetros”.

Por otro lado, habló sobre el origen de los cuestionamientos que fue “el evento meteorológico que se produjo entre el 11 y 12 de noviembre, donde llovieron 222 milímetros y donde hubo picos de intensidad de cien milímetros por hora”.

“La obra estaba en proceso de ejecución y había tareas de terminación que no había ejecutado la empresa, a la cual desde el municipio se la había intimado para que hiciera los trabajos correspondientes”, aclaró.

Ambort relató que “el día 12 de noviembre a la mañana cuando fuimos al lugar, vimos que en la intersección de las calles 14 de Julio y Woodgate, donde nacen dos tubos de mil milímetros de diámetro, uno estaba completamente tapado con un canalizador plástico que se había caído dentro de la cámara, con lo cual estaba reducida la capacidad del entubado a un 50 por ciento”.

“Los mismos vecinos dicen que después de eso no han tenido otros inconvenientes, lo dejan manifestado por escrito. Fue una sumatoria de ambas cosas, la ejecución de la empresa con algunas tareas y esta obstrucción que se generó en esta intersección”, agregó.



PAVIMENTO

Con respecto a pavimentación, bacheo y ripio, explicó: “Desde el municipio tenemos en marcha un plan de pavimentación de 130 cuadras que lo pusimos en marcha en agosto 2018 y que tiene un tiempo de ejecución de tres años, aproximadamente”.

Para incluir más cuadras al plan, señaló que “estamos gestionando a través del gobierno provincial la incorporación de algunas cuadras más de pavimento a través de un crédito que otorga la provincia por 63 millones de pesos. El mismo surge en compensación del fallo de la Corte que es una deuda de la Nación con la provincia, y la provincia estaría anticipando parte de esos fondos para ejecutar obras de pavimento”.

“A su vez, se está gestionando ante distintos niveles del Estado, tanto provincial, nacional o créditos internacionales para pavimento. Este fue el caso del cordón cuneta en barrios Virgen del Rosario y Zazpe, la pavimentación de avenida Italia, Gabriel Maggi, Vieytes - Marchini, y Estanislao del Campo. Continuamente estamos buscando alternativas para financiar nuevas cuadras”, relató.

“Lo que mostramos en el Concejo es que en la ciudad quedan 32 cuadras que son de tierra, las demás en todas se garantiza la accesibilidad, ya sea con pavimento o ripio. Queda el 0,77 por ciento de las cuadras que son de tierra en Rafaela, eso marca el trabajo que se viene haciendo”, finalizó el funcionario.