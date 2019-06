Valorable labor por los animales Información General 01 de junio de 2019 Redacción Por RESCATISTAS RAFAELINAS

El abandono de animales, su maltrato, su vida en la vía pública, es un tema que preocupa y ocupa a muchas personas, en nuestra ciudad existe una importante cantidad de personas que dedican tiempo, esfuerzos y dinero para ayudar a sostenerlos y lograr su adopción.

En fecha reciente hemos recibido la visita de dos rescatistas de nuestra ciudad, Jaquelina Picca y Daniel Guidobono, quienes nos hicieron saber que "el domingo pasado -por el 26 de mayo-, durante la carrera de TC nos hicieron entrega de mil kilos de alimentos balanceados para las proteccionistas de la empresa Dog Selection, la decisión fue de entregarle 500 kg. a ARPA y 500 kg. para las proteccionistas independientes".

"La tratativa fue de Alfredo Tajes que nos hizo el contacto con una de las directoras de la empresa y en base a toda la explicación de la tarea que cumplimos las proteccionistas independientes pudo armarse un lindo plan".

Ambas se mostraron sumamente agradecidas tanto a Alfredo por su valiosa intervención como hacia la empresa por el valorable aporte.



LA ACTIVIDAD

La oportunidad fue propicia para requerir detalles de la actividad que habitualmente cumplen estas mujeres rafaelinas en favor del "mejor amigo" del hombre, que en muchas ocasiones se ven sometidos a la situación de calle.

En tal sentido pusieron de relieve que "los animales que rescatamos generalmente están en tránsito o en guarderías. Los tránsitos son gratuitos, son de gente que colabora con nosotros".

Daniela tiene en tránsito y en guardería y nos hizo saber que "con el tránsito nos prestan el lugar para tenerlos y atenderlos, nosotros debemos llevar el balanceado y la atención veterinaria. Las guarderías se pagan según los que nos cobren por día o por semana, a veces, cuando hace mucho tiempo que están nos hacen mejor precio, y aparte de pagarla se lleva también el balanceado y nos hacemos cargo de la atención veterinaria".

En cuanto al paseo, si bien a veces lo hace la gente que colabora, Daniela remarcó que "a veces los sacamos nosotros de paseo, yo aunque estén en guardería siempre voy a verlos. La idea es curarlos y darlos en adopción y reinsertarlos en un hogar".

"No es muy fácil conseguirles familia, pero tampoco es imposible, se consiguen buenos adoptantes a pesar de todo, algunos no quieren vacunar, ni castrar".

Jaquelina agregó que "debemos agradecer que en Rafaela tenemos todo al alcance de nuestras manos castraciones gratuitas, vacunaciones antirrábicas, desparasitaciones gratuitas, y hay gente que ni así lo hace. Muchas veces, cuando se hace la jornada mensual de castraciones las proteccionistas vamos a las casas, buscamos el animal y luego de la intervención los devolvemos".

"Es mucho el trabajo que hacemos las proteccionistas, de esta labor surge también que una familia se convierta en adoptante o no, por ejemplo el que no quiere vacunarlo, no quiere castrarlo, no quiere tenerlo en patio cerrado, no se lo entrega, se tiene en cuenta el bienestar del animal, que no lo tengan atado, ni durmiendo a la intemperie, muchas cosas, y si llegamos a un acuerdo, se entrega en adopción".

Remarcaron que, para reunir fondos se manejan con ventas, donativos y muchas veces ponen plata de su bolsillo.