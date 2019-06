Sistemas de calefacción

El tipo de calefacción diferirá según el modelo y las necesidades que debamos satisfacer; podemos optar, por sistemas basados en gas natural, gas propano, electricidad, solares entre otros.

ESTUFAS DE TIRO BALANCEADO

Siguen siendo una buena opción para calefaccionar la casa. Cuentan con una doble comunicación, toman oxígeno del exterior y desechan la combustión también hacia afuera por lo que pueden instalarse en todo tipo de ambientes, incluso en baños y en dormitorios. Otorgan un calor envolvente que no produce dolor de cabeza ni sensación de falta de aire, aunque sí pueden resecar un poco las mucosas, en especial si están a máxima potencia. Para un ambiente de 6 x 5 metros se necesita una estufa de entre 3000 y 4.500 calorías aproximadamente. Es necesario hacerles una revisión para chequear que sus dispositivos de seguridad funcionen y realizar una limpieza de quemadores una vez por año al comienzo del invierno, siempre por parte de un gasista matriculado.

SISTEMAS ELÉCTRICOS

Hay que estar atentos al consumo porque elevan considerablemente el monto a pagar en la factura de luz. Por ejemplo, si se elige un aire acondicionado frío/calor es conveniente fijarse que su etiqueta diga clase A, porque consumen menos energía que los B o C. Están entre las opciones eléctricas más eficientes, ya que cuentan con un termostato que mide la temperatura del ambiente y una vez alcanzada dejan de calentar. Otras alternativas son los paneles eléctricos, que calientan por efecto Joule y luego irradian el 85% de su calor; se trata de una placa de cemento y celulosa que tiene en su interior una resistencia eléctrica, y funciona por convección y calor infrarrojo. Entre las principales ventajas que tiene es que es un sistema de calefacción limpio que no produce olores, ni genera residuos porque no hay combustión, no usan líquidos, ni aceites, ni gases y no consumen oxígeno. Su instalación es sencilla, basta con tener una toma eléctrica y se pueden colocar en cualquier ambiente de la casa. Hay que prestar atención a elegir el modelo indicado según cada ambiente. Por ejemplo, para unos 38 m2 se recomienda usar uno de 450 Watts. La desventaja tanto para el aire acondicionado como para los paneles eléctricos es que, además del mayor consumo de energía, en el caso de climas muy fríos precisan complementarse con otro tipo de calefacción.



CALEFACCIÓN SOLAR

Es el sistema que menos contamina, el más seguro y el que permite ahorrar más energía. Los dos tipos de calefacción solar que se pueden utilizar son a través de piso radiante y de radiadores a agua, pero es más eficiente cuando se trabaja con piso radiante porque da un calor más uniforme y envolvente. Dependiendo de la ubicación geográfica por el nivel de insolación, la alternativa más eficiente es un sistema híbrido entre energía solar (termotanques solares) y un sistema de piso radiante. En los días soleados (aunque haya una temperatura de hasta -35°C) el sistema caliente el agua y la entrega a la caldera a gas. Al detectar que el agua ya está caliente, la caldera no enciende su quemador y así se logra la mayor eficiencia y ahorro. Los colectores solares se colocan en el techo de una casa y también son aptos para edificios.

RADIADORES

El sistema de calefacción central más popular, el de radiadores; consta de una caldera que calienta agua a 70ºC aproximadamente, la que es llevada a los radiadores por medio de cañerías. Los radiadores se ubican en cada uno de los ambientes a calefaccionar. Aquí debemos mencionar el sistema de losa radiante, recomendado para áreas en donde las bajas temperaturas son constantes, el calor irradiado por dicho sistema es uniforme evitando la generación de zonas calientes o frías dentro de una misma dependencia.



Como ventajas principales señalamos que el suelo radiante es silencioso, no reseca el aire ambiente y es beneficioso para personas que padecen afecciones respiratorias y cardíacas ya que evitan la formación de microorganismos en el piso. Este método requiere una temperatura media del agua entre 35º y 55º frente a las temperaturas necesarias en los otros sistemas de calefacción, con el consiguiente ahorro de energía.

La calefacción por suelo radiante consiste en una tubería empotrada en la capa de mortero que discurre bajo toda la superficie del local a calentar. Esa tubería conduce agua caliente (a una temperatura baja en relación con otros sistemas de calefacción) producida generalmente por una caldera o por una bomba de calor. El agua transmite el calor al suelo a través de la tubería y el suelo, a su vez, transmite el calor al ambiente del edificio.







CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

Un 25% del calor se pierde a través de los vidrios de las ventanas, que hacen bajar la temperatura del ambiente. Poner cristales dobles siempre implica un ahorro a largo plazo aunque el costo al principio sea alto.

Conviene subir las persianas cuando hay sol para que la luz caliente los vidrios y transfiera calor a la casa.

Las cortinas de textura gruesa son una buena manera de evitar que entre aire por las ventanas.

Aislar el piso; si es de cerámica se pueden colocar alfombras que además de aportar calidez son un elemento decorativo.

Poner atención a las rendijas de debajo de las puertas que dan al jardín, a la calle o a una galería. Es bueno colocar burletes aislantes.

No calentar las habitaciones vacías. Es recomendable cerrar las puertas de las habitaciones que no están siendo usadas.