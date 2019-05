Inauguraron ampliación del CAPS del barrio 2 de abril

Este jueves, el intendente Luis Castellano y la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Brenda Vimo, Inauguraron las obras de ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud de barrio 2 de Abril “Verónica Sereno de Fontana”.

Se trata del primer centro de salud municipal que puso en funcionamiento la gestión del intendente Luis Castellano y es un referente para un amplio sector de la población, administrando más de 1.000 consultas mensuales.

Con un presupuesto de 2.798.081 pesos, la obra fue financiada en su totalidad con fondos del Estado local. La ampliación contempló nuevo consultorio médico, otro para odontología, un local de enfermería de mayor dimensión sectorizado para la manipulación de materiales, y un local exclusivo para el expendio de medicamentos. También, incluyó la remodelación de la sala de espera y la construcción de un salón de usos múltiples.

La directora del Centro de Salud, María Belén Mendez, expresó: “Esto empezó con el Ómnibus Sanitario hace unos años atrás cuando venía al barrio. Luego pasamos a una salita que nos prestaron donde atendía el médico y la enfermera; después, por la demanda vinimos todos los días e incorporamos personal y formamos un equipo”.

“La demanda siguió creciendo, hoy tenemos un centro de salud y logramos la ampliación. Agradezco al equipo que sumó horas y trabajo, al equipo que se adaptó al horario de atención, con espacios reducidos. Y agradecer a la gente que se acomodó a nuestro espacio y lograr la atención sin tener que suspender ningún turno”, manifestó la doctora.



UNA POLÍTICA SOCIAL

Al tomar la palabra, Brenda Vimo relató que “una de las médicas que venia cuando era una salita o veníamos con el Ómnibus Sanitario era yo. Es claro que las políticas de salud se construyen en función de lo que pide la gente. Es la demanda de la comunidad la que establece dónde tiene que estar un centro de salud. Este centro es uno de los más emblemáticos que demuestran lo que es la atención primaria de la salud”.

“La comunidad fue demandando desde el lugar de querer ser escuchados, atendidos y acompañados y desde allí se fue construyendo, desde un médico que atendía en el ómnibus, a un médico y una enfermera; un médico, una enfermera y una administrativa; a poder incorporar un equipo territorial y empezar lo que es la salud realmente: el bienestar de las personas en lo sanitario, en lo social y en lo psicológico”, agregó la funcionaria.

La Secretaria destacó: “Así se empezó a trabajar y hoy llegamos a esto: a un centro de salud que se ve muy grande, que tiene un equipo que le pone el cuerpo, el oído, el corazón, una médica atendiendo en un consultorio y al lado un taller donde las mujeres aprenden costura. Eso es salud, eso es dar las distintas miradas y eso es una política social porque le damos herramientas a la gente para que se sientan bien”.

“Es un orgullo, y el mayor orgullo es el equipo que trabaja acá, porque se empapó de su comunidad y demandó a la par de ella las cosas que necesitan. Felicitaciones a todos los componentes de salud, a los que se fueron, los que pasaron y los que están hoy”, cerró.



CUIDADO DE LA VIDA

A su turno, el Intendente declaró: “Si yo pudiese ir un poco más atrás de la historia del centro de salud, podría contarles cómo empezó el barrio y entender que en este barrio se empezó con familias muy humildes, trabajando junto con el municipio, haciendo los propios paneles, techando”.

“Muchas mamás entendían que además de tener en el viente a su bebé, tenían que tener ese vientre más grande que es el hogar para acoger a su familia. Y así se fue gestando y después hubo otros planes de vivienda y llegó la obra publica, la primera vez con la gestión de las escuelas, el jardín, la vecinal”, contó el mandatario.

“Empezamos a trabajar con la historia del SAMCo, luego vino la parroquia, y así pudiésemos seguir nombrando instituciones. En los últimos años empezamos a trabajar con el Dispositivo Integral de Acción Territorial (DIAT), siempre al cuidado de la vida, y en ese cuidado la mirada de la prevención, atendiendo problemáticas difíciles que hay en el barrio”, mencionó.

También destacó que “hoy están todas las instituciones presentes, equipos y esa composición de esfuerzos se refleja en este lugar. En el barrio nos necesitamos todos, nadie puede solo, necesitamos a cada una de las instituciones, funcionarios. Los desafíos son grandes y el contexto no ayuda, pero no tengo duda que si afianzamos esa mesa de gestión, el futuro será hermoso”.

“Esto es parte de una política social integral y es parte del cuidado de la vida que para nosotros es muy importante. La atención del Centro de Salud no tiene que ver solo con los médicos, sino con el vínculo de todo el barrio. Es importante trabajar con la mesa de gestión donde todas las instituciones del barrio nos ponemos de acuerdo para tomar desafíos en conjunto y trabajar en temas sociales”, finalizó Luis Castellano.

Por último, agradeció al presidente del Círculo Odontológico por la donación de un esterilizador para el Centro.



TRABAJO CONJUNTO

Por último, el director del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, Jorge Bertram, manifestó su “agradecimiento por la invitación de este nuevo centro muy importante para el barrio, un barrio en crecimiento y donde necesita el apoyo y acompañamiento para que se brinde la mejor atención primaria de salud”.