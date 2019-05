Balance "muy positivo" del 5º Congreso de Comercio Exterior

En la tarde de ayer, cerró el 5ª Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior, organizado por la Cámara de Comercio Exterior (CACEx) del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, en donde participaron 12 países y más de 300 personas a lo largo de sus dos jornadas.

En diálogo con LA OPINION, Edmundo Lopez, Presidente de la CACEx, comentó "la evaluación es muy positiva. Es un congreso que nos permitió estar en contacto con nuevas herramientas, de estar en contacto con gente del exterior, Cámaras de Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil, Chile, Brasil, Cuba, Uruguay, que fueron aportando su experiencia también, los paneles que se realizaron... La gente se fue muy contenta, muy conforme. Recibimos una devolución que es útil para la gente y para quien asistió al Congreso"

También destacó como "muy positivas" a las rondas de negocios que se realizaron, aunque indicó que era demasiado temprano para determinar si es que se habían efectivizado alguna venta. "Lo importante es acercar las partes. Después, en el devenir de la relación se verá si es positivo o no. Pero se ve que cada vez que participan del Congreso lo hacen con más entusiasmo, lo que significa que, de alguna manera, algún resultado se está obteniendo", añadió

Al mismo tiempo, destacó a la Mesa de proveedores. "Es un nuevo formato que estamos promoviendo, con empresas grandes de la región, que hacen sus demandas y estamos tratando de encontrar negocios en ese sentido. También la misión inversa autopartista".

Dijo que "a diferencia de los anteriores congresos, los temas fueron distintos. Este estuvo más orientado a la Innovación y tecnología para el comercio. Intentamos presentar nuevos productos y nuevas formas de presentarlos, porque hay mucha innovación allí. Tratamos de poner en manos de los asistentes nuevas herramientas para innovar en este mercado mundial, tomando nota de lo que sucede en el mundo, en el marco de las 'guerras comerciales', con las dificultades que hay y que hacen que el comercio mundial se lentifique. Hay que tener alternativas que sirvan para que tengan la inquietud (porque hay que tener la voluntad de hacerlo) de tener herramientas para poder participar de ese esquema".



GUERRAS COMERCIALES

Y LAS OPORTUNIDADES

Desde hace más de un año, el mundo mira expectante la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en donde -curiosamente- el país comunista propone un libre comercio y los tradicionalmente pedían la apertura de los mercados, hoy anuncian aranceles para impedir la llegada de los productos chinos a su país. Luego del G20 pareció haber una tregua, pero fue de apenas unos meses ¿Esto beneficia o perjudica a la Argentina -en términos generales- y a Rafaela -en términos particulares-? Para Edmundo López, "a veces se presentan oportunidades en esas situaciones. Lo planteamos en el Congreso anterior, con un cambio en el Gobierno que planteaba una defensa de sus intereses. Lo vemos en Inglaterra, queriendo salir de la Comunidad Europea; en el Mercosur, con el tratado con la Comunidad Europea, donde una de las limitaciones más importantes la pone uno de los países que protege a su actividad agrícola. Siempre aparecen oportunidades. Pero hay que estar permanentemente atento a ellas. Lo que viene, tal vez, sean acuerdos con regiones. Lo que pusimos a disposición en estos días del Congreso son las nuevas tecnologías, cuando hoy ya se habla la 'internet de las cosas'", respondió.

"El comercio exterior de la Argentina está estancado desde hace unos años y no tiene un crecimiento sostenido. Entonces, hay que buscar alternativas. Pero oportunidades siempre hay. Se vio en el Congreso. Hay que seguir trabajando. El mundo siempre tiene necesidades y hay que agudizar el ingenio para ver cómo se satisfacen", agregó.



RECLAMOS

En el acto de apertura, hubo reclamos vinculados a las retenciones que ha impuesto el este Gobierno Nacional. "Uno de los principales pedidos que hicimos los industriales fue por el derecho a las exportaciones. De alguna manera, la explicación que nos dieron los funcionarios nacionales es que ante esta situación macroeconómica que tienen de necesidad de recursos, es una herramienta transitoria. El planteo nuestro es que un 8% de derecho de exportaciones para las entidades industriales, le quita dinamismo al comercio exterior. Esperamos que en algún momento se caiga en cuenta de que no es positivo", indicó.



FALTAN PROPUESTAS

ELECTORALES

Dentro de pocos días se sabrán finalmente las fórmulas y listas de quienes comandarán a la República Argentina por los próximos 4 años. Siempre se habla de la necesidad de exportar más. Pero... ¿hay propuestas concretas para lograrlo en las plataformas electorales?

"Hay una expresión de deseos de que hay que exportar más. De que hay que hacerlo con bienes con valor agregado. Pero no hay una política de largo plazo, no hay un plan", respondió ante la requisitoria de LA OPINIÓN y agregó: "existe una ley de promoción de exportaciones, que hace años que se tiene que reglamentar y nadie lo hace. Hay incentivos concretos -no subsidios- para el empresario", completó. .