El Municipio recibirá un certificado de calidad

Hoy viernes 31 de mayo, el intendente Luis Castellano y la secretaria de Auditoria y Control de Gestión, Amalia Galantti, recibirán el certificado de Sistema de Gestión de dicha Secretaría municipal bajo normas ISO 9001:2015. La ceremonia de entrega de certificados se desarrollará en IRAM Casa Central de la ciudad de Buenos Aires.

IRAM es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, reconocido desde 1937 como único Organismo Nacional de Normalización y representante de nuestro país ante organismos regionales e internacionales de normalización y certificación, como el Organismo Internacional de Estandarización, ISO (International Organization for Standardization) y la Red Internacional de Certificación IQNET (The International Certification Network).

En este sentido, la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión propuso certificar bajo estándares internacionales de calidad el sistema de gestión de sus servicios de auditoría. En virtud de ello, se redefinieron todos los procedimientos que lleva adelante esta área de la Municipalidad para adecuarlos a las exigencias de las normas ISO 9001:2015.

“Luego de un largo proceso y tras haber superado exitosamente varias auditorías a cargo de IRAM, fuimos notificados de la obtención del certificado de calidad del sistema de gestión, e invitados a participar en la ceremonia del próximo viernes (por hoy), en la que estarán presentes las autoridades máximas de IRAM y representantes de los organismos internacionales, ya que la certificación para la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión es nacional e internacional, otorgada por IRAM e IQNET”, explicó Amalia Galantti.

“Esto representa un compromiso con la calidad y la mejora continua por parte del intendente Luis Castellano, en un área tan sensible como es la Auditoría, donde las exigencias de objetividad, profesionalismo y transparencia son altísimas”, declaró la funcionaria.