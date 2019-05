Atlético forzó el tercer juego Deportes 31 de mayo de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

Atlético de Rafaela venció anoche como local a Unión de Sunchales por 86 a 81 en doble tiempo suplementario y forzó un tercer partido en la serie que disputan por el torneo Preparatorio de la Asociación Rafaelina de Básquet. Al cabo de los 40 minutos habían igualado en 63 y el primer suplementario terminó empatado en 75.

Juan Cruz Bertero fue la figura del local y el partido con 29 puntos, mientras que Matías Loro se destacó en el elenco sunchalense con 24. El tercer juego será el domingo en la Fortaleza del Bicho, a las 20 horas.



HOY DOS PARTIDOS

Esta noche seguirán los play offs con dos encuentros: a las 21.30 Peñarol (0) vs. Independiente (1) en Villa Rosas, en tanto que a las 22 se enfrentarán 9 de Julio (0) vs. Ben Hur (1) en el gimnasio Centenario. El domingo será el segundo punto entre Argentino Quilmes (0) vs. Libertad (1).



CAMPEON ARGENTINO U15

El seleccionado de Santa Fe se consagró el martes campeón Argentino U15, al derrotar en la final disputada en el Club Regatas de la capital provincial a FeBAMBA por 69 a 57. El plantel contó con representación de la Asociación Rafaelina a través de los jugadores Octavio Maretto y Nicolás Chiaraviglio (Libertad de Sunchales), y de Rodrigo Juárez (asistente, Unión) y Diego Romera (preparador físico, del Club Atlético), formando parte del cuerpo técnico dirigido por Fernando Ciprián. Los parciales del encuentro fueron 20-6, 37-22 y 50-38.

En este encuentro decisivo, Chiaraviglio convirtió 4 puntos y Maretto 3, siendo Collomb el goleador santafesino con 16 puntos.

El elenco dirigido por Fernando Cibrián tuvo una campaña impecable en el certamen. Fueron todas victorias con este detalle: a San Luis por 125 a 41; a Río Negro por 92 a 47; a Santa Cruz por 109 a 69; a Corrientes por 89 a 58; y a a Córdoba por 82 a 70.



FEMENINO

Completando la tercera fecha de la Copa Santa Fe Femenina, esta noche a las 22, Ben Hur recibirá a Alma Juniors de Esperanza en el gimnasio "17 de Junio".