Perotti, Bielsa y Gollán “por el derecho a la salud”

En la tarde de hoy, Omar Perotti y María Eugenia Bielsa participarán de una charla con el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán. La convocatoria tendrá lugar a las 19 en la sede de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La actividad, cuyo título es “Juntos, por el derecho a la salud de los santafesinos”, es organizada por Encuentro por Santa Fe (el espacio encabezado por Bielsa), junto al Frente Ciudadano por la Salud.

“Nos encontraremos en nuestra universidad para discutir el futuro de la salud en la provincia, los desafíos que esta área nos propone, la importancia de recuperar el ministerio de Salud nacional y la actualización de nuestro sistema provincial para que más santafesinos y santafesinas tengan acceso”, señala la convocatoria.



"DESAPARECE EL MIEDO..."

En tanto, el candidato del peronismo para gobernar la provincia reafirmó su compromiso de “un gobierno que cuide mejor a su gente” y ese sentido aseguró que "nadie tenga miedo; si algo va a empezar a desaparecer el 16 (de junio) es el miedo. Tenemos que recuperar la calle. Las calles tienen que volver a ser nuestras. Tenemos que recuperar la tranquilidad. Tenemos que tener una política de seguridad muy distinta”, dijo.

De visita a las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, el candidato a gobernador mantuvo distintos encuentros con la prensa, donde afirmó que “vamos a cuidar a los trabajadores, a los estatales”, porque “no solo van a recuperar seguridad laboral”, sino que “van a poder ir a trabajar más tranquilos, más seguros”.

En ese sentido, precisó: “No solo vamos a cuidar muy bien las paritarias docentes, las titularizaciones y los concursos”, sino que “vamos a cuidar a los maestros, que no pueden educar como quisieran en sus barrios porque reina la inseguridad, sabiendo que tienen que hacerse cargo de chicos que conviven con el delito y el narcotráfico”.

Sobre el tema, Perotti contó que “me cuentan los docentes que cuando suena el timbre en una escuela de Rosario, salen rápido porque si no toman el último colectivo ‘de acá no nos saca nadie’. Eso implica que hemos perdido hasta las cosas más lindas; ese contacto cuando terminaba el día de clases y venía la madre a buscar a su hija o a su hijo. Estamos

perdiendo hasta eso”.



RECUPERAR LA PAZ

Asimismo, señaló que “lo que quieren ocultar es el verdadero miedo que siente cada uno de los trabajadores de no poder vivir tranquilos en su barrio; haber tenido que cambiar sus hábitos. Allí hay que cortar los vínculos con el delito, hay que cortar los vínculos con el narcotráfico. Esa va a ser la mayor tranquilidad que puedan tener todos los trabajadores públicos”.

En ese marco, abundó: “Vamos a cuidar al trabajador de la EPE para que pueda ir a los barrios tranquilo, para que pueda hacer su trabajo sin que le roben, sin que allí en muchos casos no puedan ingresar. Lo mismo vamos a hacer con los trabajadores de Aguas Santafesinas”.

“Que se quede tranquilo el trabajador de la EPE, el trabajador de Aguas Santafesinas, de Vialidad Provincial; que se queden tranquilos todos los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones. Nosotros los vamos a cuidar”. Y remató: “Los activos de los santafesinos son de los santafesinos y van a seguir siendo santafesinos. Y los vamos a cuidar muy bien”.