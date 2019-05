Jornada de donación masiva de sangre

Al igual que sucediera en otras oportunidades, hoy se reiterará una extracción masiva de sangre. Así lo anticipó a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) Osvaldo Minighini, integrante de la Asociación "Honrar la Vida".

"Será en Peñarol, de 9 a 13. Vendrá la gente de hemoterapia del CUDAIO para hacer una extracción masiva. Esto es muy bueno, porque si no hay sangre, no hay operación ni transplantes. La sangre salva vida. La intención es que la gente también quede registrada como posible donante de sangre", agregó Minighini.

"Lo bueno es que cuando se dona sangre, se hace un testeo previo. Y allí te pueden descubrir algún problema y te pueden avisar telefónicamente que tenés que tratarte. Esto permite adelantarse, porque siempre cuando nos damos cuenta, ya es tarde", comentó.

"Agradecemos la predisposición de Peñarol. Hace rato que venimos queriendo trabajar con los clubes. La idea es hacer una por mes", indicó y agregó que "parte de lo que se extraiga queda en Rafaela y el resto va a los hospitales de Santa Fe y Rosario. Cuando hay alguien internado allí, no hay que donar los dadores, sino que se proveen allí".

Recordemos que para ser donante hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener anemia y la presión arterial entre los límites adecuados, no tener tatuajes, piercings o ser adicto a drogas, diabéticos o haber padecido hepatitis, chagas, sífilis, brucelosis o SIDA. No hay que estar embarazada ni amamantando. Vale destacar que no hay que estar en ayuno, sino tener un desayuno liviano (sin leche).



135 TRASPLANTADOS

EN NUESTRA CIUDAD

Ayer, 30 de mayo, se conmemoró el día el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, como viene sucediendo desde hace 22 años. Y "Honrar la vida" hace 27 que trabaja en el tema en nuestra ciudad, que tiene un hogar de tránsito (Eduardo Oliber 775, Barrio Fátima, cerca del espacio verde que lleva su nombre". "En Rafaela hay 135 trasplantado y unos 80 en lista de espera", detalló Minighini.

También destacó el gran avance que dio la "Ley Justina", que hace que todos seamos donantes de órganos, a menos que decidamos expresamente no serlo. "La Provincia está trabajando muy bien. Está segunda en el país. Hubo una ablación la semana pasada en nuestro Hospital", dijo y agregó: "siempre es necesario hacer campañas. Para las elecciones, lo vamos a hacer. También se puede hacer on line. En el carnet de conducir que se saca en Rafaela, se puede hacer un acta también".