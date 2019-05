Del Potro, pese a la rodilla Deportes 31 de mayo de 2019 Redacción Por TENIS

El argentino Juan Martín Del Potro tuvo este jueves problemas en la rodilla derecha, de la que se recuperó recientemente, tras un resbalón pero pese a ello pudo ganar en la segunda ronda de Roland Garros al japonés Yoshihito Nishioka (72º), en cinco sets, por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5/7) y 6-2. Fue una victoria tan meritoria como preocupante para Delpo, en un jueves en el que Leonardo Mayer (68º) derribó a Diego Schwartzman (20º) en un duelo entre argentinos y en el que Federico Delbonis (75º) quedó eliminado por el italiano Fabio Fognini (12º).

La sombra del abandono de Del Potro planeó durante varios momentos del partido, especialmente en el final del primer set y el inicio del segundo, pero el número 9 mundial, semifinalista el año pasado en París, decidió continuar y en tercera ronda, si puede jugar, se enfrentará al australiano Jordan Thompson (69º).

En el sexto juego del primer set, Del Potro sufrió ese resbalón, tras el cual solicitó la entrada del médico, cuando el marcador era de 3-3. "Sentí una sensación rara que me alarmó bastante por todo lo que vengo pasando", afirmó después el número 9 mundial en conferencia de prensa para explicar cómo vivió el momento del resbalón. "Me costó moverme, me costó jugar. Al final en esa lucha mental gana la pasión y las ganas de jugar, y de competir, que es lo que extraño cuando estoy fuera. Por eso lo di todo hasta el final", apuntó.

En tanto, el segundo jugador del tenis argentino, Diego Schwartzman (20º), quedó eliminado este jueves en la segunda ronda por su compatriota Leo Mayer (68º), por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-5. Este partido había comenzado el miércoles pero tuvo que quedar interrumpido por falta de luz, ante la llegada de la noche, y se reanudó este jueves desde el 3-3 del cuarto set.

Por su parte, Federico Delbonis perdió 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2 ante el italiano Fognini, campeón este año en Montecarlo.