El Sub 20 cierra la fase inicial

VARSOVIA, 31 (AFP-NA) - Argentina, victoriosa en sus dos primeros partidos del Mundial Sub-20 de Polonia, cierra la fase de grupos ante Corea del Sur, este viernes en Tychy (a las 15.30 hora Argentina), con la clasificación a octavos en el bolsillo y la tranquilidad de saber que incluso una derrota le podría otorgar el pase como primera de la llave F.

Panamá, por su parte, apura sus opciones de estar en esa ronda, para lo que deberá golear a Arabia Saudí en el grupo E. Así pues, la Albiceleste dispone de la opción de finiquitar la fase de grupos con pleno de victorias.

Con seis puntos, Argentina se aseguró el pase a octavos tras su victoria 2-0 ante la campeona de Europa de la categoría Portugal. Su diferencia global de +5 goles permite que, incluso con una derrota contra Corea del Sur (+0) unida a una victoria de los lusos (3 puntos, -1), casi todas las combinaciones den el primer puesto de la llave a los pupilos de Fernando Batista.

Para el duelo ante el combinado asiático, un equipo al que ya se enfrentó en el Mundial precedente y ante el que cayó 2-1, el Bocha Batista no podrá contar con el sancionado Patricio Nehuén Pérez, y su recambio más probable será el central de River Plate Maximiliano Centurión.



UN NORUEGO HIZO 9 GOLES

La selección Sub-20 de Uruguay selló el pleno de victorias en la llave C del Mundial de Polonia al derrotar este jueves a su similar de Nueva Zelanda (2-0), y se clasificó a octavos como primera, horas antes de que el delantero noruego Erling Haland hiciese historia al anotar 9 goles en el 12- 0 a Honduras. El combinado charrúa es por el momento el único con tres victorias en los tres partidos de la fase de grupos.

El atacante noruego, que no había visto puerta en las dos derrotas previas de Noruega en el Mundial polaco, cuenta con muchas opciones de finalizar el torneo como máximo realizador, ya que supera en la tabla de realizadores al senegalés Amadou Sagna y al colombiano Juan Hernández en seis goles. Los nueve goles del delantero del Salzburgo austríaco llegaron en los minutos 7, 20, 36 (de penal), 43, 50, 67, 77, 88 y 90.