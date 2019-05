A diez años de su último show

(Por Gastón Calvo). - Los Piojos celebran los 10 años de su último show con el lanzamiento de toda su discografía en plataformas digitales

El grupo liderado por Andrés Ciro Martínez brindó su último concierto el 30 de mayo de 2009 en River. "Van a poder recordar esos increíbles rituales compartidos que tan felices nos hicieron", expresó el cantante en sus redes sociales

"Tenemos que terminar por quejas de la municipalidad", dijo Andrés Ciro Martínez hace 10 años en el estadio de River Plate antes de cantar "Muévelo", la canción que cerró el último concierto de Los Piojos.

A las 22:00 del sábado 30 de mayo de 2009, los músicos salieron al escenario y eligieron "Te diría" para iniciar el recital, en el que -según las crónicas de la época- tocaron "30 temas de un repertorio que incluyó varios de sus hits".

"Babilonia", "Esquina libertad", "Tan solo", "El farolito", "Manise", "Fantasma", "Sudestada", "Desde lejos no se ve" y "Cruel" fueron algunas de las piezas que interpretaron.

Los miles de fanáticos pidieron -entre canción y canción- que el grupo no se separe: "Los Piojos no se van, Los Piojos no se van…", fue lo que más se escuchó.

Una década pasó de esa noche histórica, de ese último ritual del que participaron más de 60.000 personas que cantaron con todas sus fuerzas. Y ayer, jueves 30 de mayo de 2019, esa llama vuelve a encenderse porque toda la discografía de la banda ya está disponible en las plataformas digitales.

En su cuenta de Instagram, el cantante celebró la noticia hace unos días: "Van a poder escuchar todos los temas de Los Piojos en plataformas digitales y recordar esos increíbles rituales compartidos que tan felices nos hicieron", manifestó Ciro.

En Spotify se encontraban solamente los primeros cuatro álbumes del grupo: Chactuchac (1992), Ay Ay Ay (1994), 3er Arco (1996) y Azul (1998).

Ahora se completa el catálogo con los trabajos Ritual (1999), Verde paisaje del infierno (2000), Huracanes en luna plateada (2002), Máquina de sangre (2003) y Civilización (2007). Además, los DVD Fantasmas peleándole al viento y Desde lejos no se ve, que hasta ahora sólo existían en formato físico, estarán disponibles en audio, también en Spotify.

Sin dudas, se trata de una gran noticia para "los piojosos" y para todo el rock nacional, que tiene en este grupo a uno de los más convocantes de su historia.