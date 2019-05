Digit, pequeño robot de Ford que cambiará las entregas de paquetes

 Ford está trabajando junto a Agility Robotics para romper las barreras dentro del mundo de la autonomía – y repensar la manera en que realizamos los delivery.

 Digit, un robot diseñado y construido por Agility Robotics, podrá realizar el último tramo del delivery de un pedido con un vehículo autónomo.

 Digit y el vehículo autónomo trabajarán en conjunto: equipado con tecnología LiDAR y cámaras, Digit cuenta con la cantidad de sensores necesarios para desempeñarse en distintos escenarios simples. Si se encuentra con algún obstáculo inesperado, puede enviar la imagen al vehículo autónomo, el cual le proveerá una solución.



DEARBORN, MICHIGAN, 31.- Las compras online se han vuelto muy convenientes en los últimos años. Con tan solo algunos clics y beneficios como recibir los productos muy rápidamente, está modalidad puede ser muy beneficiosa. Sin embargo, puede volverse una molestia para las ciudades y los vecinos. El servicio postal de los Estados Unidos ha entregado más de 6 billones de paquetes en 2018, el doble de volumen que se manejaba 10 años atrás.

Para ayudar a resolver este problema, Ford se unió con Agility Robotics para romper las barreras dentro del mundo de la autonomía – y repensar la manera en que realizamos las entregas de mercadería. En conjunto, trabajarán para asegurarse de que los vehículos autónomos estén equipados de forma única para lograr lo que es sorprendentemente difícil de realizar: el último paso para obtener el envío desde el vehículo hasta la puerta.

Dado que los vehículos autónomos pueden transportar personas y bienes simultáneamente, tienen un gran potencial para hacer que las entregas sean aún más convenientes y eficientes. Un viaje de ida y vuelta podría duplicarse como un servicio de entrega, dejando paquetes en el transporte de pasajeros. Y no siempre es conveniente que las personas salgan de sus casas para buscar los paquetes o que las empresas administren sus propios servicios de entrega. Si se pueden liberar a las personas para que se centren menos en la logística de las entregas, pueden dedicar su tiempo y esfuerzo a las cosas que realmente necesitan su atención.



Construido con material liviano y capaz de levantar paquetes de hasta 18 kilogramos, Digit puede subir y bajar escaleras, caminar naturalmente a través de terrenos irregulares e incluso reaccionar ante cosas como ser golpeado sin perder el equilibrio y caerse. “Como seres humanos, damos por sentado estas habilidades, pero se vuelven extremadamente importantes cuando se diseña un robot para navegar por varios entornos” afirma Ken Washington, Vicepresidente de Investigación e Ingeniería Avanzada y CTO (Chief Technology Officer) de Ford Motor Company.

El acceso a la puerta de un cliente a menudo requiere caminar a través de obstáculos, como subir escaleras y enfrentar otros desafíos, lo que puede ser difícil para los robots con ruedas, ya que solo el 1 por ciento de los hogares en los Estados Unidos tienen acceso para sillas de ruedas, según El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. “Digit ha sido diseñado para caminar erguido sin desperdiciar energía, por lo que no tiene problemas para atravesar los mismos tipos de entornos que la mayoría de las personas hacen todos los días”, concluye.



El diseño exclusivo de Digit también le permite plegarse firmemente para guardarse en la parte trasera de un vehículo. Una vez que un vehículo autónomo llega a su destino, Digit puede ser desplegado para tomar un paquete del vehículo y llevar a cabo el último paso en el proceso de entrega.

Pero Digit no solo es capaz de esquivar obstáculos, sino que tiene otra ventaja oculta. Si bien Digit tiene que funcionar por sí solo, el deseo de mantenerlo ligero y capaz de moverse dinámicamente condujo a una idea innovadora: dejar que aproveche los recursos de otro robot, uno que está equipado con sensores avanzados y hardware de computación pesado, para soporte adicional y habilidades analíticas cuando sea necesario: Un vehículo autónomo es capaz de crear un mapa detallado del entorno que lo rodea, así que, ¿Por qué no compartir esos datos con Digit en lugar de recrear el mismo tipo de información? Tanto Digit como el auto autónomo tienen que saber dónde están físicamente, a dónde deben ir y cómo llegar allí. Cuando un vehículo autónomo lleva a Digit a su destino final, el vehículo puede entregar de forma inalámbrica toda la información que necesita, incluido el mejor camino hacia la puerta principal.

A través de este intercambio de datos, Digit puede trabajar en colaboración con un vehículo para ubicarse y comenzar a realizar su entrega.





Equipado con tecnología LiDAR y cámaras, Digit tiene el poder sensorial suficiente para desenvolverse en distintos escenarios básicos. Si encuentra un obstáculo inesperado, puede enviar una imagen al vehículo y hacer que el vehículo configure una solución. El auto podría incluso enviar esa información a la nube y solicitar ayuda de otros sistemas para permitir que Digit navegue, brindando múltiples niveles de asistencia que ayudan a mantener al robot ligero y ágil. El peso ligero de Digit también ayuda a garantizar que tenga un tiempo de ejecución prolongado, lo cual es esencial para un negocio de reparto autónomo que operará la mayor parte del día.

Ya sea que trabajemos codo a codo con los robots en nuestras numerosas fábricas en todo el mundo o que vivamos con ellos para ayudar a que los paquetes lleguen a nuestra puerta, nuestro principal objetivo es garantizar que sean seguros, confiables y capaces de trabajar con personas en forma inteligente A través de la colaboración con Agility, Ford se esfuerza por determinar la mejor manera de que sus vehículos autónomos cooperen con Digit y se comprenda cómo este

nuevo método de entrega se puede aprovechar en el futuro.



Acerca de Ford Motor Company

Ford motor Company es una empresa global con base en Dearborn, Michigan. La empresa diseña, fabrica, comercializa y provee servicio de posventa a una línea completa de automóviles, camionetas, SUV ́s, vehículos eléctricos y vehículos marca Lincoln, ofrece servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company y trabaja para alcanzar posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y soluciones de movilidad. Ford emplea aproximadamente 196.000 personas en todo el mundo.