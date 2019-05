Un concurso de maquetas realizado en 1967

Bruno Gentilini nos acercó dos notas publicadas en el año 1967 en la Sección Deportes del Diario LA OPINION.

La primera, el martes 12 de septiembre, informa sobre los resultados del Primer Concurso de Maquetas de Automóviles organizado por la Subsecretaría de Gobierno, Cultura y Acción Social.

Se consigna que "participaron trabajos correspondientes a la categoría Escala 1/32, adjudicándose el primer premio Jorge Salcedo, domiciliado en calle Lamadrid 386, quien presentó una maqueta denominada Chaparral 2-E", agregando que "el segundo premio lo conquistó Bruno Gentilini, domiciliado en Belgrano 542, con un auto Prototipo Ford".

Se menciona que "también participaron del concurso, Daniel Scosia, con un Prototipo; Raúl Kuschnir, con un Mustang; Ricardo Leguizamón, con dos Ford, un Chevrolet y un Torino; y Ovidio Mansilla, con un Torino".

En la restante nota, publicada el martes 19 de septiembre, se expresa que "entre los actos organizados por la Municipalidad en adhesión a las 500 Millas Argentinas" se organizó el "Primer Concurso de Maquetas de Automóviles, cuyos trabajos se exhibieron en un stand de la muestra industrial en avenida Santa Fe 463" y acompañando el escrito se incluyen las fotografías de los vehículos que obtuvieron los dos primeros premios.

Se menciona que "este entretenimiento está ganando cada día más adeptos en nuestro medio" y que "las legiones cuentan millares y millares, que no solamente construyen las maquetas, sino que las hacen participar en pruebas de doce, seis, tres y dos horas, etc; hay un campeonato por puntos que se efectúa los domingos y lo curioso es que la mayoría de los participantes no son niños, sino adultos, que encuentran en esa fabricación en miniatura la válvula de escape a su pasión por el automovilismo, que vaya a saber por cuántas razones no pueden practicar activamente"