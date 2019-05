El fiscal pedirá prisión preventiva del pediatra del Hospital Garrahan

BUENOS AIRES, 31 (NA).- La fiscal Daniela Dupuy anticipó ayer que solicitará que el médico pediatra del Hospital de Niños "Juan Garrahan" permanezca detenido "para no entorpecer la investigación y ante el peligro de fuga", al tiempo que advirtió sobre un aumento en la cantidad de casos de distribución de pornografía infantil en el país.

Luego de que el jefe de Inmunología y Reumatología del prestigioso centro de salud, Ricardo Alberto Russo, se negara a declarar, Dupuy, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad, remarcó que solicitará a la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas María Alejandra Doti que el acusado permanezca detenido "para no entorpecer la investigación y ante el peligro de fuga".

Asimismo, la fiscal remarcó que están analizando un "eventual agravamiento" de la acusación, "más que nada por la cantidad de imágenes con menores de 13 años".

Hasta el momento, Russo está acusado por el delito de "distribución, facilitación, producción y tenencia para distribución de imágenes de explotación sexual infantil", aunque aclaró que el pediatra "no aparece en las imágenes" y tampoco fueron realizadas en las instalaciones del Hospital Garrahan.

En diálogo con FM Latina, la fiscal destacó que el de Russo "es un caso de miles" y subrayó: "No me sorprende, pero me escandaliza la cantidad de casos que ingresan día a día y que aumentan. Nuestro país es bastante importante en donde se distribuyen e intercambian imágenes de pornografía infantil".

En ese sentido, explicó que, de acuerdo a la gran cantidad de causas que se investigan en la Justicia, "no es la explotación comercial lo que prima" en el país respecto a la pornografía infantil, sino "la distribución y el intercambio" de las aberrantes imágenes, que a su vez "derivan a delitos más graves como el grooming, el abuso sexual, el abuso sexual intrafamiliar".

Ante esa alarmante situación, Dupuy hizo hincapié en la importancia de la "prevención", ya que advirtió que se trata de algo lamentablemente "habitual": "Si podemos trabajar en las herramientas para prevenir este tipo de conductas, sería ideal". Al respecto, indicó que "lo mejor es acompañar" a los niños y adolescentes, "no prohibirlos, en lo que es la habitualidad de la interacción en las redes sociales: conocer, saber cuáles son sus contactos. Conversar estas cosas en la cena de familia".



COORDINACION

El vicejefe de Gobierno a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, Diego Santilli, destacó el trabajo conjunto que hizo posible el desbaratamiento de una red de pedofilia, con la detención, entre otros del médico del hospital Garrahan Ricardo Russo.

En conferencia de prensa, Santilli señaló que tienen "que comunicar este lamentable hecho que involucra al pediatra de un hospital insignia del país, pero llevar la tranquilidad de que hoy hay un trabajo en equipo".

Asimismo, añadió que el jefe de Inmunología y Reumatología apresado "se encuentra acusado de tenencia y distribución y ahora la justicia analizará la producción del material", que suma unos tres terabytes de información encriptada, recuperada de la deep web desde el 22 de noviembre de 2018.

"El trabajo continua, hay mucho mas por hacer. Vamos a seguir trabajando palmo a palmo para desbaratar esta organización que distribuía pornografía infantil" afirmó el vicejefe de gobierno porteño, a cargo de la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Participaron además de la conferencia de prensa, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, y el director general de Prevención e Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad, comisionado Carlos Rojas.

Justamente Rojas precisó que "el detenido no aparece puntualmente en los videos, pero hay fotos y videos realizados por él".

"Hay videos con chicos de 6 meses a 14 años. Hay imágenes de menores en poses sexuales, poner a un menor desnudo ante una cámara es un abuso". Hay que tener mucho cuidado en estos casos, es muy complicado imputarle a una persona, sin tener prueba alguna en principio, un hecho tan aberrante como ser pedófilo", evaluó el director general de Prevención e Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad.

Asimismo, prosiguió: "Está lleno de ejemplos en donde han sido acusadas personas que después se ha comprobado su inocencia. Hoy la certeza es que esta persona lo que está generando es la facilitación a la pornografía infantil, que él tiene material pornográfico infantil y que ha distribuido pornografía infantil".

Por último, sostuvo que "hay una pena que oscila entre 6 meses y 4 años en principio por la distribución, facilitación y tenencia de pornografía infantil", al tiempo que señaló que hay que recordar que "la tenencia hasta el año pasado no era delito".