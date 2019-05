Macri ratificó otra vez el rumbo del Gobierno Nacionales 31 de mayo de 2019 Redacción Por "Si queremos sacar a tantos argentinos de la pobreza, este es el camino", expresó el Presidente durante una visita a Catamarca.

FOTO NA EN CATAMARCA. Macri inauguró una obra de pavimento.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 31 (NA).- El presidente Mauricio Macri ratificó ayer el rumbo del Gobierno y sostuvo que para "sacar a tantos argentinos de la pobreza, éste es el camino". Fue al encabezar el acto de inauguración de un tramo pavimentado de la Ruta 46, que une las localidades de Andalgalá y Belén, ambas en la provincia de Catamarca.

"Gobernar es ayudar a crecer y eso es lo que queremos, la libertad para que cada uno pueda elegir dónde trabajar, dónde estudiar y donde vivir. Para eso hay que conectar el país", resaltó el mandatario nacional.

Acompañado por la gobernadora local, Lucía Corpacci, y por autoridades municipales, Macri destacó que con esta obra "los que trabajan en la zona van a ver que su trabajo va a llegar no solo al resto de la Argentina, sino al mundo entero".

Durante su discurso, el Presidente reconoció que "todo cuesta", pero aseguró que "hay un enorme futuro" para el país "en esto de hacer las cosas todos los días, dialogando y trabajando en equipo".

"Sino volvemos a caer en la tentación de buscar atajos, soluciones mágicas, parches. Ese es el camino que ya probamos durante décadas y no funcionó. Si queremos, realmente, sacar de la pobreza a tantos argentinos que hoy la sufren, este es el camino, con estos valores", agregó.

Por otra parte, el jefe de Estado destacó que su Gobierno realiza obras "que se licitan de forma transparente" y que ahora el presupuesto "alcanza para hacer muchas más" que en las gestiones anteriores.

Además, Macri le reclamó a Corpacci "hacer las cosas más rápido" en su provincia "porque muchos argentinos están esperando su oportunidad de progresar, de crecer y de desarrollarse a partir de un buen trabajo".

"No puede ser que hayamos pensado en más de 50 años tan solo 50 kilómetros. Algo no funcionó. Sobretodo dándose cuenta de que la localidad tardaba horas en poder conectarse, tenía que ir hasta La Rioja para conectarse con (otro municipio de) su misma provincia", cuestionó.

Por último, el Presidente se comprometió a avanzar con las obras de modernización del aeropuerto de Catamarca para terminar "con este atropello al federalismo" de que los vuelos tengan que pasar por Buenos Aires para ir a otras partes del país.

Posteriormente, Macri viajó a Salta, donde fue recibido por el gobernador Juan Manuel Urtubey y este viernes recorrerá las obras de renovación de vías del ferrocarril Belgrano Cargas, entre otras actividades que tiene previstas en la provincia norteña enmarcadas en la campaña para las elecciones presidenciales.

El jefe de Estado arribó al aeropuerto Martín Miguel de Güemes pasadas las 17:00 y fue recibido allí por Urtubey, con quien se mostró por segunda vez en una semana, y por el intendente de la ciudad de Salta, Gustavo Sáenz.

Si bien se trató de un saludo protocolar, la nueva muestra de buena sintonía entre el Presidente y el gobernador de Salta alienta las especulaciones en torno a los movimientos de Alternativa Federal.