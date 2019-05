EE. UU. arrestó a 1.036 inmigrantes

WASHINGTON, 31 (AFP-NA).- Estados Unidos arrestó a un grupo récord de 1.036 inmigrantes indocumentados en la frontera con México, dijo el jueves el presidente Donald Trump, horas después de anunciar que prevé hacer una declaración importante a más tardar el viernes para abordar el tema migratorio.

"Ayer (miércoles), los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron al mayor grupo de extranjeros ilegales: 1.036 personas que cruzaron ilegalmente la frontera en El Paso alrededor de las 04H00", dijo Trump en un tuit, acompañando su mensaje con un video de más de dos minutos que muestra decenas de siluetas cruzando una barrera.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) dijo en un comunicado que el grupo cruzó el Río Grande en el sector de El Paso, Texas, y fue detenido "de inmediato".

Todos los integrantes -934 miembros de familias, 63 menores no acompañados y 39 adultos solteros- eran de Guatemala, Honduras o El Salvador.

El CBP dijo que grandes grupos fueron encontrados previamente en esa zona, la última vez el lunes, cuando los agentes detuvieron a 430 personas.

Los 1.036 arrestados el miércoles se suman a los más de 530.000 extranjeros detenidos o encontrados en los puestos de entrada en la frontera suroeste desde el 1 de octubre de 2018.

"¡Los demócratas deben apoyar a nuestra increíble Patrulla Fronteriza y finalmente arreglar los vacíos legales en nuestra Frontera!", agregó Trump en su tuit.

Más temprano, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump acusó a la oposición, que controla la Cámara baja del Congreso, de bloquear cualquier iniciativa sobre la frontera y de no apoyar legislación para poner fin a lo que calificó de "ridícula" política estadounidense sobre solicitantes de asilo.

Trump dijo entonces que haría próximamente una declaración "de primera liga" sobre la frontera con México, descartando un cierre de los puestos limítrofes. "Vamos a hacer algo realmente espectacular sobre la frontera", anunció.

Trump no detalló lo que tiene en mente, pero el Washington Post dijo que el mandatario evaluaba la imposición de nuevos aranceles comerciales a México para obligarlo a detener el flujo hacia el norte de personas que huyen de la pobreza y la violencia en el llamado Triángulo del Norte centroamericano, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador.