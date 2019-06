No siempre las frases célebres, los dichos populares, o esas palabras emblemáticas que utilizamos a menudo, llegan a destino con la suficiente y necesaria transparencia y datos de su verdadero origen y significado. El profesor santiagueño Domingo Bravo, difusor del quichua, le asignaba un adjetivo de propia factura a quienes hablaban sin fundamento ante el público y los trataba de “palpitistas”: hablaban por puro pálpito, decía el maestro. A menudo presenciamos clases supuestamente magistrales de supuestamente entendidos en estos temas de recuperar información, pero más de una de las veces se trata de meros oportunistas con ínfulas de investigadores aunque simpáticos relatores de pacotilla. Nuestro entrevistado es uno de los pioneros en esclarecernos las cuestiones del idioma que hablamos los argentinos con llegada masiva a través de los medios o de las charlas. Se preocupó siempre por obtener el dato certero, pero a la vez fundamentado en la información que lo avale. Esa y no otra es la única forma de defender el lenguaje. El hecho de vender libros no nos convierte en palabra sagrada. Aquí, en cambio, se trata de valorizar la palabra, el contenido, el origen, y fundamentalmente la posibilidad de que el lector se forme a la par de su información seria y respaldada. Que la comunicación también se convierta en arte, y sea considerada de ese modo.

Raúl Alberto Vigini

