Se construye la rampa de acceso a la Placita Honda Locales 30 de mayo de 2019 Redacción Por La obra facilitará llegar a la placita principalmente a las personas con problemas de movilidad.

FOTO PRENSA MUNICIPAL OBRA EN MARCHA. Castellano junto a Ambort y Torreano en la Placita Honda.

La Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Obras Públicas, trabaja en la construcción de una rampa para personas con movilidad reducida en la Placita Honda de barrio San Martín.

“La Placita Honda es uno de los espacios públicos identificatorios de nuestra ciudad, que forma parte de la historia del barrio y de Rafaela”, indicó el intendente Luis Castellano, quien estuvo presente en la obra junto a integrantes de la Comisión Vecinal.

“Debíamos modificar el diseño que tenía la plaza desde hace mucho tiempo para brindarle a las personas que tienen discapacidad, sobre todo motora, subir y bajar las escaleras sin problemas ni dificultades. Pero no sólo para ellos, sino también para las personas mayores”, indicó el mandatario que se mostró acompañado por el secretario de Obras Públicas del Municipio, Luis Ambort al evaluar el inicio de las tareas en la emblemática plaza.

Cabe destacar que la solicitud de una mejor accesibilidad es un pedido que la comisión vecinal del barrio viene realizando desde hace tiempo: “Todo el equipo de la vecinal viene gestionando para esta rampa y nosotros hemos presentado a nivel nacional este proyecto, pero lamentablemente no salió”.

“Es por eso que lo presupuestamos para este año y tenemos la alegría de comunicarle a todas las personas que vienen y utilizan la plaza, de esta rampa para el ingreso de personas con discapacidad motora y personas que lo necesiten para acceder”, remarcó Castellano.

“Para nosotros es una enorme alegría, pero también es una mirada inclusiva, como lo venimos haciendo en otros lugares de la ciudad”, finalizó el intendente.

Por su parte, la presidenta de la vecinal de barrio San Martín, Eloisa Torreano, indicó que “esta es una obra muy esperada por los vecinos de nuestro barrio. Nuestra plaza es muy concurrida, vienen muchos vecinos a disfrutarla y faltaba ese ingreso más accesible para las personas que no podían ingresar por la escalera. Hoy gracias al municipio se puede llevar a cabo”.