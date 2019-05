"No hay una decisión política para avanzar" Locales 30 de mayo de 2019 Redacción Por Así coincidieron en afirmar el diputado provincial Carlos Del Frade y el dirigente ambientalista, Guillermo Dalmazzo al dar una charla sobre la aplicación de agroquímicos y la falta de adecuación legislativa para regular el uso de productos fitosanitarios.

FOTO LA OPINION DISERTANTES. Del Frade y Dalmazzo en Casa Mural.

El abogado ambientalista de Rafaela, Guillermo Dalmazzo y el diputado provincial, Carlos Del Frade, brindaron ayer una charla respecto a los agrotóxicos y a nuevos modelos de producción, que en la actualidad no se controlan y no se avanza hacia esos nuevos modelos de producción.

La actividad, que fue organizada por el espacio Casa Mural, contó con un buen marco de público interesado en una temática que genera intensos debates tanto en el plano político como científico y en la sociedad civil. Límite agronómico, fumigación sin controles y nuevas formas de producir sin daños colaterales a través de las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas conformaron la agenda de este encuentro.

Dalmazzo, que en su momento se acercó al Concejo Municipal, donde se encuentra un proyecto de ordenanza sobre este tema que acumula horas de análisis y testimonio de expertos pero sin avances concretos, destacó que la semana pasada "presentamos una nueva nota ante los concejales con propuestas concretas y el próximo paso, sino hacen nada, sería elaborar un proyecto, que en definitiva es lo que los concejales deberían hacer, porque esa es su función. Tienen que definir esto en pro del cuidado de la salud de la gente y del medio ambiente, porque hoy se fumiga con productos más peligrosos que el glifosato, con los de banda amarilla o clasificación toxicológica de grado 2, porque la normativa lo posibilita”, manifestó el profesional que desde hace tiempo está abocado a esta temática.

Por su parte Del Frade expresó su acompañamiento a la discusión que en la actualidad se plantea en Rafaela y en la Provincia. "Nosotros a partir de esta lucha de Guillermo, vinimos a apoyarlo porque entre otras cosas somos los que presentamos el proyecto en la Legislatura para que se prohíba la fumigación aérea en toda la provincia de Santa Fe y a establecer el límite agronómico a no menos de 1.500 metros del casco urbano de cada pueblo y ciudad, tal como está pasando en la provincia de San Luis", señaló el legislador.

"En Rafaela vendría bien que aparezca un espacio por fuera de los partidos políticos tradicionales, que lamentablemente se han olvidado de sus viejas banderas y hoy defienden a los dueños del dinero, que son por lo general los dueños del veneno para producir más rápido en todo lo que tienen que ver con este sojalismo exagerado que eleva al Dios dinero”, enfatizó el diputado y candidato a renovar su banca por el Frente Social y Popular.



NARCOTRAFICO

Del Frade es legislador, escritor y periodista, una profesión desde la cual encaró diversas investigaciones respecto al narcotráfico principalmente en la ciudad de Rosario, donde vive. En su paso por Rafaela, justo un día después de que la visita de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich haya estado en esta ciudad, se refirió a su visión respecto a la gestión de la funcionaria. “Es muy interesante que la ministra haya estado en Rafaela, porque vimos como en los últimos días se desactivaron bandas vinculadas a la explotación sexual de chicas, además esta ciudad es una zona de frontera donde pasa una gran cantidad de cocaína que después va a parar a diferentes lugares de la provincia. Lo que hay que decir es que el gobierno de (Mauricio) Macri es el que más posibilitó el crecimiento del narcotráfico en la Argentina, hoy tenemos un 90% más de cocaína, un 200% más de metanfetaminas, el desarrollo del narcotráfico cada vez mayor", disparó con munición gruesa. "Por el no control de lo que entra y sale de los puertos y aeropuertos nos fuimos constituyendo en un país narco. La ministra Patricia Bullrich, sabe que cuando ella castiga al narcomenudeo se castiga a los de abajo, que son títeres reemplazables. Los de arriba, en cambio, se siguen haciendo la fiesta", concluyó, ácido, el legislador provincial.