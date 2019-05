Componentes claves del sistema inmunológico para el éxito de la inmunoterapia en cáncer Sociales 30 de mayo de 2019 Redacción Por El hallazgo es resultado de la colaboración entre investigadores argentinos, uruguayos y franceses.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Una colaboración científica entre investigadores del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME - CONICET) y la Universidad de Buenos Aires, investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay e investigadores del INSERM (Francia), permitió identificar nuevas interacciones entre componentes del sistema inmunológico cuya comprensión es clave para potenciar el éxito de la inmunoterapia.

La inmunoterapia es un tratamiento que ha cobrado gran importancia en los últimos años, ya que permite capitalizar el potencial intrínseco del sistema inmunológico de combatir tumores. Sin embargo, no todos los pacientes responden exitosamente al tratamiento y se desconocen aún los motivos de dichas discrepancias.

La investigación -publicada en la prestigiosa revista Cancer Cell (13/05/2019)-también permitió avanzar en la identificación de un compuesto químico que activa los componentes del sistema inmunológico que participan en la respuesta contra el cáncer y mejora los efectos de la inmunoterapia en modelos experimentales de cáncer resistentes a estas terapias.

“Este compuesto sigue en estudio para analizar su toxicidad y potencialmente ser evaluado en humanos”, dijo Mercedes Segovia del IP Montevideo y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), quien lideró el estudio junto con Sofía Russo, quien se desempeña en las mismas instituciones.

“La identificación de la molécula TMEM176b como nuevo blanco terapéutico en pacientes que no responden a la inmunoterapia y de una nueva droga que la bloquea es de fundamental importancia dada la necesidad de brindar más oportunidades de tratamiento para estos pacientes” expresó Gabriel Rabinovich, director del Laboratorio de Inmunopatología del IBYME-CONICET y profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Por otro lado, “la detección de una firma molecular de genes en biopsias de pacientes que no responden a estas terapias es fundamental”, expresó la Dra. Romina Girotti, responsable del Laboratorio de Inmuno-oncología del mismo instituto.

Hasta el momento, la investigación tuvo resultados positivos en modelos experimentales de cáncer. Asimismo, el análisis de muestras de tumores humanos confirma la relevancia de los resultados encontrados por lo que el hallazgo podría ayudar a predecir qué pacientes van a responder a la inmunoterapia y cuáles no, y racionalizar el uso de este tipo de tratamiento que requiere fármacos muy costosos en Latinoamérica.

La investigación ha sido fruto de un trabajo colaborativo del grupo de Marcelo Hill, del Laboratorio de Inmunoregulación e Inflamación del IP Montevideo y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, junto a los investigadores Gabriel Rabinovich del Laboratorio de Inmunopatología del Instituto de Biología y Medicina Experimental (CONICET) en Buenos Aires, Argentina y María Romina Girotti, del Laboratorio de Inmuno-oncología de dicho instituto y Cristina Cuturi del Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica (INSERM), en Nantes (Francia). Del grupo argentino participaron también Yamil Mahmoud y Florencia Veigas, becarios de doctorado del CONICET en el IBYME.

"Esta colaboración es una muestra de la importancia de las redes regionales e internacionales que nos permite aumentar la calidad de la ciencia hecha desde países en desarrollo” dijo Marcelo Hill, líder del grupo uruguayo. "Este trabajo nos enriqueció muchísimo a nivel científico y humano, nos potenció y generó lazos estrechos entre grupos de investigación en países hermanos", agregó finalmente Rabinovich.