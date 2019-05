¿La Argentina puede convertirse en un jugador lechero global? SUPLEMENTO RURAL 30 de mayo de 2019 Redacción Por Decidirnos a ser un competidor permanente en los mercados globales requiere de una estrategia de negocio conjunta de cadena, coordinada en pos de lograr renta para cada uno de los eslabones que la componen. La visión de la Comisión de Lechería de CRA.

El incentivo para sobrepasar el abastecimiento del mercado interno, debe ser la renta y el convencimiento de que si sólo nos quedamos "atendiendo" dicho mercado, exportando lo que sobra ("excedentes"), tanto la concentración y disminución de todos los jugadores, como los ciclos de sobreoferta y escasez, serán inexorables y recurrentes.

El mundo no está esperando a la Argentina, es la Argentina la que debe generar las acciones para ingresar al ruedo de los jugadores globales permanentes se destaca en un informe periodístico de TodoAgro.



PLAN ESTRATEGICO

DE NEGOCIOS

Para ello se debe armar un plan estratégico de negocio, a todos los interesados, bajo la consigna de para captar renta de los mercados internacionales lecheros para todos los integrantes de la cadena, ¿qué cosas debemos trabajar en conjunto?

Debe imperar un trabajo conjunto de Gobiernos, prestadores de servicios, industria y productores, cada uno haciéndose cargo de los suyo, en coordinación de cadena para lograr una estrategia comercial que nos permita ganar dinero, generar renta.

Para diseñar esa estrategia, debemos partir desde la demanda hacia la materia prima.

Como indicamos, será de un plan estratégico de negocio de donde surjan las acciones coordinadas para lograr los objetivos.

Pensando en esa convocatoria nos animamos a indicar temas que no pueden faltar en la agenda:

* repasar y revisar, impuestos, tasas, gastos y "peajes" que sacan competitividad a los bienes que exportamos.

Argentina tiene casi doble de costo de fobing (es decir se denomina a todos los trámites necesarios a completar para poder despachar una mercadería de exportación) que Uruguay, y casi triplica el valor que logra Nueva Zelandia.

No podemos exportar ineficiencia administrativa, revisar junto a los administradores de turno, tasas, servicios e impuestos y "peajes", será fundamental para sumar competitividad a la cadena.

* Costos del Proceso de industrialización.

En el "Simulador de precios para leche en polvo entera destino de exportación" OCLA 11/2018, se indica que el costo industrial de una tonelada de leche en polvo en Argentina está entre los $800 y $500 /tonelada, muy por arriba de los costos de elaboración de los competidores que debemos enfrentar, (entre u$ 350 a u$ 450/tonelada).

Un trabajo publicado por CFI "Planta de formulaciones lácteas deshidratadas en uso compartido Industria-Producción", ofrece una alternativa novedosa y asociativa, para resolver este punto.

* Coordinación comercial industria-producción.

Se hace necesario construir mercados con reglas de juego comerciales para la coordinación industria–producción, mercados institucionalizados en términos de tener definido:

-bien transable, sobre sólidos lácteos, con determinada calidad higiénico sanitaria estándar. Dando equidad a la comercialización, no puede valer igual el litro de leche con 12.30% de sólidos totales que aquel que tiene 13%.

-Precios ciertos (determinados o determinables), por acuerdo de partes y si se formalizan mejor.

-Disponer de alternativas de contratos para coordinar el traspaso de propiedad de la leche del productor a la industria, compra venta, suministro, y otros.

-Arbitraje de las mediciones que determinan el precio de la leche, y de las condiciones comerciales pactadas.

-Fletes costos de transporte.

Es imprescindible el análisis de que estrategia de logística aplicaremos, para sumar eficiencia a la cadena.

-El mejoramiento y actualización de los caminos rurales y su financiamiento.

-La posibilidad de concentrar sólidos lácteos en origen (ósmosis inversa y microfiltrado) o en plantas a tal fin.

-El desarrollo de sistemas de transporte de materia prima con transportes multiuso.

Son, entre otros, de necesario debate:

-producción de materia prima – sólidos lácteos.

-Para originar materia prima en forma competitiva debemos ajustar nuestros sistemas a las claras señales de precio que nos mande el mercado.

-Los sistemas serán sustentables, si logran rentabilidad en línea con los activos totales invertidos en la actividad, para esto cada sistema tendrá su propio objetivo de rentabilidad en función de los activos que ocupe en el proceso.

Dado el precio, como señal relevante para la toma de decisiones, serán los productores los que definan su estrategia de negocio lechero.