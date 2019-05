Scholas reivindica la educación Editorial 30 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En el Pontificado de Francisco se ha dado impulso a Scholas Occurrentes, una organización Internacional de Derecho Pontificio que tiene presencia en 190 países de los cinco continentes y que a través de su red integra a 500 mil escuelas y redes educativas. Su misión es lograr la integración de todos los alumnos del mundo a través de propuestas tecnológicas, deportivas y artísticas que promueven la educación desde la cultura del encuentro. O bien como lo define en otros término, su objetivo de volver a unir lo que se partió: la técnica con la pasión, la razón con el sentimiento, la vida con la educación.

La organización fundada por el Papa del fin del mundo participó esta semana en la jornada inaugural de una nueva edición de Conferencias Estoril, considerada como un punto de encuentro de debates de alto nivel sobre los desafíos globales y las respuestas locales basadas en el pluralismo de ideas en un mundo rápidamente cambiante. Desde 2009 ha estado dando voz a cientos de renombrados voceros locales, Premios Nobel, líderes de estado, políticos, periodistas y activistas.

La intervención del director mundial de la Fundación Scholas Occurrentes, José María del Corral, en las Conferencias de Estoril 2019, junto a la participación de los más de 700 jóvenes que llenaron el recinto de la Escuela de Negocios y Economía, animaron la Cumbre de la Juventud, jornada que desde el 2013 inaugura cada edición de las Conferencias de Estoril, que este año llevan por lema “Empoderando a la humanidad, de la justicia local a la global”.

Así, un día después de las elecciones europeas, marcadas por una alta tasa de abstención, esta cumbre sirvió para abrir un interesante debate sobre el futuro de los liderazgos a nivel comunitario y global, en donde los mismos jóvenes quisieron desmitificar la idea de que ellos están desligados de la vida política.

Durante su exposición del Corral fue contundente en su visión sobre la educación actual al señalar que el sistema educativo actual está roto. Consideró que los jóvenes ya comenzaron un nuevo sistema educativo pero lo importante es que se enteren los académicos, los educadores y los ministros de educación. Además, fue enfático también al declarar que este sistema ya no existe porque por más de que se obtengan las mejores notas o se esté primero en rankings, si no se soluciona el vacío de los jóvenes no nos sirven para nada, vamos a terminar contando muertos. Con esta sentencia hacía referencia al delicado tema del suicidio juvenil, el que fuera tema de análisis y definición de propuestas en la hasta ahora única experiencia del programa Scholas Ciudadanía en Portugal, en Cascáis en octubre del año pasado.

También participó Pedro Espírito Santo, representante de la Unión Europea en la Cumbre de Jóvenes Líderes del G20 en Tokio, que se está celebrando simultáneamente a las Conferencias de Estoril, quien vía Skype alertó de los peligros del auge de los nacionalismos para el proyecto europeo. El funcionario sugirió dejar de ser activistas de Facebook y buscar una mayor participación social y política, y es ahí en la participación cívica que la educación desempeña un papel fundamental.

En tanto, Pedro Neto, director ejecutivo de Amnistía Internacional Portugal, también animó al joven público asistente a recuperar la confianza de los profesores y estudiantes sobre la importancia de la educación cuando queremos hacer un mundo mejor.

El debate principal de la conferencia de líderes en la ciudad portuguesa de Estoril giró en torno al papel y poder de los Estados que han venido disminuyendo debido al creciente proceso de globalización del siglo XXI. En un mundo donde la información circula a la velocidad de la luz, los problemas locales se tornan globales y es inconcebible que una nación proyecte su futuro de forma aislada. Esta interdependencia entre países y pueblos, como también la confluencia de ideas sobre una escala global, hace necesario profundizar y adaptar antiguas categorías morales hacia un mundo cada vez más complejo y plural señalaron desde la organización. Las presentaciones hicieron hincapié en cuatro temas claves: derechos y deberes humanos, justicia climática, pobreza global y desigualdad, y tecnología y desarrollo, con el objetivo de promover y defender la dignidad humana.

En este marco, Scholas Occurrentes aporta la mirada de los jóvenes a las problemáticas globales y reivindica el papel de la educación como motor de cambio social. El desafío es que quienes ocupan los puestos de decisión en las esferas de los gobiernos y de las instituciones de la gobernanza global adviertan los pensamientos emergentes y generen los mecanismos para integrar e incluir a los nuevos protagonistas, jóvenes con enorme voluntad de aportar para mejorar.