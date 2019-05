Chubut: primera provincia en prohibir glifosato SUPLEMENTO RURAL 30 de mayo de 2019 Redacción Por El 16 de mayo se aprobó un proyecto de ley que prohibe la comercialización, transporte y uso del herbicida en el territorio provincial.

El 16 de mayo de 2019 será recordado como el día en que el poder legislativo de una provincia prohibió el uso de glifosato en su territorio.

Se trata de la Legislatura de la provincia de Chubut, que aprobó, por unanimidad, la prohibición para la fabricación, comercialización y uso del herbicida de Monsanto.

Sin embargo, el Gobernador de la provincia estaría dispuesto a vetarla.

Según dio a conocer Infocampo no se trata de una, dos o diez personas que mediante una organización pelea contra los "agrotóxicos", tampoco es una ordenanza municipal que restringen su circulación o uso, ni mucho menos, fallos judiciales que declaren su prohibición.

Es el organismo de representación directa del pueblo chubutense el que acuerda prohibir el uso del herbicida.

En la sesión ordinaria del 16 de mayo del corriente, la legislatura chubutense aprobado por unanimidad el proyecto de ley del diputado José Grazzini-PJ_FpV.-, que prohíbe la fabricación, comercialización y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes, dentro del territorio provincial

"El presente proyecto tiene por objeto avanzar en el cuidado y prevención en la custodia de la salud de la población, a partir de que, a comienzos del año 2015, la Organización Mundial de la Salud confirmó que el glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer, y por ello amerita disponer un marco legal que haga efectiva las recomendaciones de no utilización que a partir de esa confirmación se han replicado en todo el mundo", afirmó Grazzini en la fundamentación.



PRESUNTAS

MALFORMACIONES

En declaraciones a medios locales, el diputado Grazzini señaló que "hay estudios médicos en la Provincia que indican que presuntamente hay malformaciones debido a la utilización de agrotóxicos. Son estudios en proceso, pero vemos con un paso fundamental la prohibición del glifosato en toda la Provincia".

Por su parte, el gobernador Mariano Arcioni habló en Esquel y calificó de electoralista e irresponsable la sanción del proyecto.

"Fue un proyecto de ley que no se hizo participar absolutamente a nadie, con fines electorales, con una irresponsabilidad total, como lamentablemente nos tienen acostumbrados algunos diputados", dijo Arcioni.

“Si hay que reglamentarlo de otra manera, hay que convocar a todos los sectores y estudiar el tema, y no hacerse eco. En principio, la vamos a vetar, pero con fundamentos, y vamos a convocar a todos los sectores para ver la reglamentación y los cuidados que corresponden” aseguró el gobernador.