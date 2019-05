"Podemos seguir con Rafaela Impulsa porque cuidamos los recursos de todos" Locales 30 de mayo de 2019 Redacción Por Así lo afirmó el intendente Luis Castellano durante el acto de entrega de créditos del programa municipal Rafaela Impulsa. El Estado Municipal ya brinda apoyo económico y asesoramiento a 162 emprendedores generadores de trabajo en la ciudad.

FOTO PRENSA MUNICIPAL MAS CREDITOS. El intendente Castellano junto a integrantes de su equipo al final del acto con los nuevos beneficiarios de Rafaela Impulsa.

La Municipalidad concretó el martes una nueva entrega de créditos del programa "Rafaela Impulsa" a nueve beneficiarios en el marco de un acto que presidió el intendente, Luis Castellano, en el Salón Verde del Edificio Municipal.

“Este programa lo tenemos muy cuidado, y la verdad que son créditos muy importantes para las empresas de la ciudad y, a veces, del tenerlo o no depende el futuro de esa empresa. En un momento donde tomar crédito es prácticamente una utopía en Argentina. Que nosotros podamos seguir con este proceso es cuidar los recursos, trabajar con prudencia, con honestidad, con eficiencia y estos recursos salen del fondo del Municipio”; aseguró el Intendente.

“Cuando la gente nos encuentra a nosotros, nos pide trabajo. No pide que le regalemos nada. La gente pide trabajar y, cuando además en momentos de dificultades se inicia en un emprendimiento o tienen la idea de poder hacer crecer su emprendimiento, eso hay que acompañarlo”; manifestó.

Con esta nueva entrega que beneficia a nueve emprendedores rafaelinos, el Municipio entregó un total de 162 créditos por un monto de $ 10.454.040 desde el año 2014, lo que ratifica la importancia de esta política activa para promover el emprendedurismo.



ANIMARSE

El mandatario expresó que “hoy es un momento que uno podría decir que, con estas dificultades que hay, sería mejor quedarse quieto. Yo creo que la ventaja competitiva que saca cada uno es cuando en los tiempos de crisis se anima a invertir; porque cuando la cosa arranca uno ya está en carrera, ya estás en la primera fila de largada”.

El titular del Ejecutivo apuntó que “por otro lado, el tema de la transparencia en la entrega no es menor. Yo no elijo a quien se le da el crédito sino el equipo y la comisión. Ellos son los que definen porque se hace un ranking, se analiza cada caso, se ve los recursos que hay y se ve la factibilidad de entrega. El manejo es totalmente transparente y el crédito se otorga luego de una evaluación que hace todo el equipo”.

“El 90% de los créditos que entregamos está en marcha. Esto es muy importante para la ciudad. Otro tema es la devolución porque eso vuelve a circular y a darle el crédito a quien todavía lo espera”, mencionó.

“A veces nos sentimos solos porque, si a esto lo podemos hacer desde Rafaela, imaginen lo que se puede hacer a nivel provincial y como se movería la economía. Se pondría el eje en el emprendedor y no tanto en el dólar y en la tasa de interés. Esto es para nosotros muy importante”, finalizó.



SOSTENER

Mariana Allassia, subsecretaria de Economía Social y Empleo, dijo “que los emprendedores puedan sostenerse en cada una de las actividades que realizan es nuestro objetivo como Estado local”.

Allassia manifestó que “las noticias que llegan en materia de posibilidades de créditos para emprendedores a nivel nacional no son alentadoras, por lo cual, todos nuestros programas locales, financiados con recursos propios con características de crédito, adquieren mayor valor todavía en épocas tan duras”.

“Queremos transmitirles que estamos acompañando el proceso, no solamente a través de Rafaela Impulsa, sino también de Rafaela Emprende. Tenemos otros programas que acompañan a emprendedores y quienes desarrollan sus trabajos e impactan en la economía de la ciudad”; finalizó.



ESFUERZO

Por su parte, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Marcela Basano, expresó que “es un esfuerzo importante que viene realizando la gestión del intendente Luis Castellano en poder colaborar con cada emprendimiento. Con los entregados hoy, ya son 162 emprendimientos que se han apoyado con este fondo que es responsabilidad de todos porque, los futuros emprendimientos, se nutren en gran parte de la devolución que cada emprendedor hace mes a mes. De esta manera, el Municipio podrá seguir apoyando tanto o más a los emprendimientos de los que desde ya viene haciendo”.